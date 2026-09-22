Pourquoi rénover un immeuble alors que ses habitants doivent partir? A Dübendorf, des travaux lancés après des résiliations suscitent la colère des locataires et les critiques de leur association.

Malgré une résiliation, un bailleur empoisonne la vie de ses locataires

Malgré une résiliation, un bailleur empoisonne la vie de ses locataires

Pascal Scheiber

Les ouvriers du bâtiment martèlent, percent et consolident l'échafaudage devant la chambre de Jan. Dans le jardin, en contrebas, une foreuse de trois mètres de haut enfonce une sonde géothermique dans le sol. Les voix du garçon de douze ans et de sa mère, Petra*, sont étouffées sans cesse. Le bruit leur transperce les os: la famille vit littéralement sur un chantier.

Ce que vivent actuellement cette famille et les autres locataires de l’immeuble est difficile à supporter. «Chez nous, on ne trouve pas le calme: les travaux durent du matin au soir.» Le plus choquant, c’est que les baux ont déjà été résiliés, mais que le nouveau propriétaire, Franco M.*, poursuit malgré tout les travaux. Ce faisant, il se met non seulement en conflit avec ses locataires, mais aussi avec la loi.

La mère vit depuis 20 ans dans cet appartement de quatre pièces et demie à Dübendorf (ZH). En février de cette année, la résiliation du bail est arrivée par la poste. La famille devra quitter les lieux fin mars 2027.

Des travaux malgré la résiliation

Le motif de la résiliation? Une rénovation totale. Dix-huit locataires ont ainsi perdu leur logement. C’est ce que souhaite le nouveau propriétaire, qui a acheté l’ancien immeuble l’hiver dernier. Avec un préavis de plus d’un an, Franco M. a accordé aux locataires un délai plus long que celui prescrit par la loi.

Mais, coup de théâtre! Ces dernières semaines, des pelleteuses sont arrivées de nulle part, à la grande surprise des locataires. Que s’est-il passé? Le propriétaire a décidé d’avancer une partie des travaux de rénovation à la dernière minute. Petra ne l’a appris qu’une fois les ouvriers sur place, explique-t-elle.

Le chauffage au fioul doit être supprimé, le toit et la façade vont être rénovés. Or, la loi interdit en principe ces travaux pendant la période de préavis en cours. La loi n’autorise en principe les «rénovations et modifications apportées au bien» que si le bail n’a pas été résilié.

«Nous ne pouvons plus vivre ici, estime Petra. Ce que nous vivons dépasse les limites du raisonnable!» Le bruit, la poussière et les accès bloqués perturbent son quotidien, explique-t-elle. La recherche d’un logement, déjà stressante en soi, est désormais encore plus pénible.

«Les responsables ne nous ont pas informés, ou alors seulement avec du retard.» Elle évoque de multiples surprises liées aux travaux à l’intérieur et autour de la maison, dont elle n’avait pas connaissance. «Ils veulent nous faire fuir et nous chasser, estime-t-elle, avant de demander: Quelle sera la prochaine surprise?»

«Irresponsable»

Au sein de l'Association des locataires du canton de Zurich, la porte-parole Manuela Gallati se dit étonnée par cette manière de procéder. Il est extrêmement rare de donner d'abord un préavis de résiliation, puis d'entreprendre des travaux de rénovation de manière anticipée. «Je n’ai personnellement jamais été confrontée à cela», explique Manuela Gallati. Elle souligne qu’un propriétaire est tenu de maintenir l’immeuble dans un état habitable.

Dans le cas de Dübendorf, le propriétaire Franco considère le remplacement du chauffage au fioul ainsi que la rénovation du toit et de la façade comme «nécessaires et en partie attendus depuis longtemps». Au début des travaux, il souhaitait même remplacer les fenêtres. A la suite des réclamations des locataires, il est revenu sur cette décision.

Manuela Gallati ne peut pas évaluer l’état des lieux sur place. «Mais un ancien système de chauffage ou un toit pourri ne s’installent pas du jour au lendemain... c’était prévisible.» Selon elle, un propriétaire devrait s’informer sérieusement de l’état de la maison lors de l’achat. «Il aurait dû connaître l’état du bien!»

Le fait que les locataires doivent tolérer des travaux de construction peut certes être dans leur intérêt, à condition qu’ils en tirent eux-mêmes profit. A Dübendorf, ce n’est pas le cas. Pour elle, l'affaire est claire: «Le principe de proportionnalité n’est pas respecté.» Compte tenu des résiliations déjà prononcées, le comportement du propriétaire est «effronté et irresponsable», estime Manuela Gallati.

Blick a tenté de joindre par téléphone le propriétaire. Lorsqu’il a appris qu’un journaliste était au bout du fil, il a immédiatement raccroché. Il a fait savoir par écrit que la rénovation intérieure n’aurait lieu qu’après la restitution des appartements.

Les locataires doivent supporter les travaux

«Les travaux actuellement menés concernent des problèmes techniques et de construction concrets liés à l’immeuble», écrit-il. Ils visent à remédier à des défauts concrets et à éviter d’autres dommages à l’immeuble. «Une partie de ces travaux était déjà connue avant le changement de propriétaire, voire depuis longtemps.» Le propriétaire est donc convaincu que les travaux de construction n’enfreignent pas la loi.

Il est conscient des «désagréments» causés aux locataires et a accordé une réduction de loyer de 25%. Concernant le manque de communication, Franco écrit: «Dans le cadre d’un projet de construction de cette envergure, il n’est pas possible de définir de manière définitive l’ensemble des étapes et des délais dès le début.»

De retour à Dübendorf, elle n’a guère le temps de se consacrer à la recherche d’un logement. «Trouver un appartement de 4,5 pièces à Dübendorf est très difficile», explique Petra. Son budget? Un peu moins de 3000 francs.

*Noms connus de la rédaction