Les pêcheurs créent la marque «Poisson sauvage suisse»

Les pêcheurs suisses lancent le label «Poisson sauvage suisse», garantissant l'origine et la qualité du poisson local. Ce nouveau sigle vise à valoriser les espèces des lacs helvétiques face aux imports et à l’aquaculture.

ATS Agence télégraphique suisse

Les pêcheurs professionnels suisses ont lancé un nouveau label pour identifier le poisson sauvage issu des lacs du pays. La marque «Poisson sauvage suisse» doit garantir l'origine, la traçabilité et la qualité du produit. Les associations suisses de pêcheurs professionnels créent ainsi pour la première fois une marque d’identification uniforme pour la pêche locale. Elle doit permettre de distinguer le poisson sauvage local des produits d'importation ou d'aquaculture.

Le label a été développé par la «Plateforme de la pêche lacustre» créée en 2020 en collaboration avec la Fédération suisse des pêcheurs professionnels (SBFV) et l’Association suisse romande des pêcheurs professionnels (ASRPP). Le label garantit que le poisson «provient d'un lac suisse, a été pêché par un pêcheur professionnel titulaire d'une licence». Le respect des dispositions légales est également assuré.

La démarche met en avant le caractère local, la fraîcheur et la tradition de ce métier. Elle vise aussi à mieux valoriser la diversité des espèces piscicoles des lacs suisses.

Pas dans les supermarchés

Le label ne se verra pas pour l'heure dans les supermarchés, explique Jean-Philippe Arm, président de l'ASRPP, à Keystone-ATS. L'effort administratif, avec notamment des contrôles, serait trop important pour les pêcheurs. Le but de la nouvelle dénomination est avant tout de faire comprendre aux consommateurs que le poisson sauvage est un produit suisse de qualité et de proximité. Avec l'espoir qu'ils seront prêts à aussi en payer le prix et ne pas se tourner vers des poissons importés.

Selon Jean-Philippe Arm, les poissons sauvages locaux ne représentent qu'entre 1 et 3% du marché, le reste est de l'importation. Une dizaine d'espèces sont commercialisées: outre la perche et la féra, sont aussi pêchés notamment le brochet, la truite, la bondelle, le vengeron, la carpe, la tanche ou le silure.