La Suisse ne caracole plus en tête des classements des pays les plus riches. Un nouvel indice de prospérité, créé par HelloSafe, la place en 4ème position. La méthodologie du classement met en lumière les inégalités et les priorités sociales.

L'Irlande dépasse désormais la Suisse dans le classement des pays les plus riches du monde. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

La Suisse, pays le plus riche du monde? Non. Le deuxième alors? Toujours pas: elle se hisse à la 4ᵉ place du «Prosperity Index», juste derrière le Luxembourg, la Norvège et l’Irlande.

Ce nouveau classement, créée par HelloSafe, plateforme de comparaison de produits financiers, va plus loin que le classique produit intérieur brut (PIB). Il met en lumière les inégalités mondiales et les priorités sociales qui devraient accompagner le développement économique.

L'Irlande dans le top 3

L’Europe occupe largement le haut du tableau, grâce à ses économies solides, son développement humain élevé et sa relative égalité des revenus. Le Luxembourg décroche la première place avec un score de 86,2 sur 100, suivi par la Norvège (85,1) et l’Irlande (84,7).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La Suisse, avec ses infrastructures avancées et son équilibre économique, reste tout de même un modèle de prospérité. Un seul pays non européen, le Qatar, parvient à s’imposer dans le top 5 grâce à son dynamisme économique.

Les défis pour l’Europe de l’Est

Le contraste entre l’Europe de l’Ouest et de l’Est est encore marqué. Si les pays nordiques et occidentaux dominent, les scores les plus bas de la région sont attribués à des pays comme la Moldavie (36,9), la Macédoine (38,4) et l’Albanie (38,5).

Ces derniers font face à des défis économiques et sociaux importants, explique le comparateur. L'économie de ces nations est également moins robuste que ses voisins du Nord.

Un regard global sur la pauvreté

Sans grande surprise, en bas du classement mondial, les pays d’Afrique subsaharienne cumulent les plus faibles scores. Le Mozambique est le plus mal loti, avec un résultat de 10,88. Le Swaziland le précède avec 17,37.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ces résultats reflètent des défis économiques profonds, des infrastructures insuffisantes et une pauvreté endémique. Toutefois, certains États africains comme l’île Maurice (41,05) et les Seychelles (40,77) se distinguent par des niveaux de prospérité relativement élevés grâce à des progrès en matière de stabilité économique et de développement humain.

Une méthodologie élargie

Contrairement aux classements basés exclusivement sur le PIB, le HelloSafe Prosperity Index intègre et pondère des indicateurs comme l’Indice de Développement Humain (IDH) et le coefficient de Gini, reflétant respectivement la qualité de vie et les inégalités de revenus. Ces différents indices mis ensemble sont plus pertinents, estime HelloSafe, pour comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui.

Il n'est plus question uniquement que d'une économie forte. L'équité ou le bien-être participent grandement au niveau de prospérité d'un pays.