Publié: il y a 59 minutes

L'église réformée de Diessenhofen (TG) a rompu ses liens avec son pasteur Gottfried Spieth. Ce dernier exerçait un mandat politique pour l'AfD en Allemagne et avait publié des contenus extrémistes sur les réseaux sociaux.

Une église suisse se sépare d'un pasteur aux propos extrêmes

Une église suisse se sépare d'un pasteur aux propos extrêmes

Une église thurgovienne se sépare d'un pasteur aux propos extrêmes.

ATS Agence télégraphique suisse

L'église réformée de Diessenhofen (TG) s'est séparée de son pasteur. Gottfried Spieth exerçait un mandat politique pour le parti d'extrême droite allemand AfD à Francfort sur l'Oder et s'était fait remarquer pour des déclarations extrémistes sur les réseaux sociaux.

La séparation a été convenue d'un commun accord pour le 15 août et en discussion avec le conseil de l'église réformée, indique vendredi l'église thurgovienne.

Contenus antisémites et autres

La «Thurgauer Zeitung» avait révélé début juillet que le pasteur, âgé de 64 ans, exerçait un mandat politique pour l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) dans la ville de l'est de l'Allemagne, située à la frontière polonaise, à 850 kilomètres de sa paroisse. Les responsables de l'église en Thurgovie avaient jugé cet engagement peu compatible avec ses fonctions.

L'hebdomadaire «Schaffhauser AZ» avait de son côté fait état de contenus antisémites, populistes et d'extrême droite que l'homme avait publiés sur Facebook. Ces posts, écrits sous le nom de son frère décédé, ont par la suite été effacés.

Avec ces écrits, une ligne rouge avait été franchie. Interrogée à la fin juillet par Keystone-ATS, la présidente du conseil de l'église thurgovienne avait indiqué «examiner les possibilités juridiques» de mettre fin aux relations avec le pasteur.