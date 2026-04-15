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Plusieurs proches également ciblés
L'horreur en Argovie: une mère attaque son bébé et ses proches au couteau et les blesse gravement

Une mère de 37 ans a grièvement blessé son bébé et deux proches au couteau, mercredi matin à Suhr (AG). Le nourrisson, dans un état critique, a été héliporté à l'hôpital. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 15 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Le drame s'est joué derrière cette porte.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme âgée de 37 ans a blessé grièvement au couteau son bébé et deux membres adultes de sa famille, mercredi matin à Suhr (AG). Elle se trouvait apparemment dans un état psychique extrême. L'alerte a été donnée peu avant 6h, indique la police argovienne. Cette dernière confirme une information révélée par plusieurs médias.

Le bébé dans un état grave

Les forces d'intervention ont trouvé à une adresse privée trois adultes et un bébé blessés. Ce dernier a été héliporté à l'hôpital dans un état grave. Les adultes blessés, dont la jeune mère, ont été hospitalisés en ambulance. Deux souffraient de graves blessures et une personne présentait des blessures de gravité moyenne.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune mère trentenaire s'est ruée avec un couteau sur son plus jeune enfant et sur les deux adultes issus de sa famille. Elle a ensuite retourné l'arme contre elle-même. Les circonstances et causes exactes de l'agression ne sont pas encore connues. Elles font l'objet d'une enquête pénale ouverte par le Ministère public.

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