1/7 Après la canicule, la neige fait son grand retour en montage, comme ici au Stelvio. Photo: Meteoblue

Daniel Macher

L'été bat son plein, et pourtant un air hivernal dans certaines parties des alpes suisses. Selon Météo Suisse, la limite des chutes de neige va nettement baisser en ce mardi 8 juillet, pour s'établir entre 1800 et 2100 mètres. Un contraste saisissant au regard de la récente vague de chaleur qui s'est abattue sur la Suisse.

En plaine, les températures resteront inférieures à 20 degrés. Il pleuvra sur une grande partie du territoire. De puissantes averses sont attendues dans l'après-midi et en soirée. Dans certaines parties des Alpes, une alerte de degré 2 pour fortes pluies a été émise et pourrait rester en vigueur jusqu'à 21 heures.

Mais c’est en altitude que le contraste est le plus saisissant. La limite du zéro degré, encore perchée à plus de 5000 mètres il y a peu, s’est effondrée autour de 2300 mètres. Résultat des courses: après avoir subi une chaleur record pour un mois de juin, plusieurs cols de montagnes débutent le mois de juillet… couverts de neige

Chaussées enneigées dans les Grisons

Mardi matin à l'aube, une chaussée du col de la Flüela, dans les Grisons, était intégralement couverte de neige. Des températures négatives et de la neige ont se sont également abattues les cols voisins du Julier et de Splügen. Des conditions similaires ont été observées dans les Alpes valaisannes et uranaises, notamment sur les cols du Susten et de la Furka.

La prudence est donc de mise pour toute personne circulant en montagne, y compris du côté italien. Sur le col du Stelvio, tout proche de la frontière suisse, d’importantes chutes de neige ont été enregistrées durant la nuit.

Mais ce retour hivernal ne sera que de courte durée. Dès mercredi, les températures remonteront en plaine pour atteindre entre 18 et 22 degrés. Et d’ici la fin de la semaine, l’été reprendra ses droits, avec des pointes attendues jusqu’à 28 degrés. Le soleil fera donc bientôt son grand retour… du moins pour un temps.