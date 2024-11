L’élève qui s’en était pris à son enseignant en février 2023 au collège Stockmar à Porrentruy (JU) a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte. Il avait porté des coups sur la personne de son enseignant.

Lésions corporelles et tentative de contrainte

L’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires n’a quant à elle pas été retenue. (Image prétexte)

ATS Agence télégraphique suisse

Le délit a fait l’objet d’un jugement par le Tribunal des mineurs du Jura en date du 11 octobre, a indiqué vendredi ce dernier. L'élève voulait d’obtenir de l'enseignant les clés permettant d’ouvrir la porte de la salle de cours précédemment verrouillée par ce dernier, précise le communiqué.

Au préalable, l'enseignant avait suggéré à l’élève de rentrer chez lui au vu de son état de fatigue, avant de se raviser. L’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires n’a quant à elle pas été retenue, précise le jugement du Tribunal des mineurs. En effet, selon le communiqué, l’élève souhaitait uniquement pouvoir rentrer à la maison et nullement empêcher son enseignant de donner son cours. De même, la prévention d’injure avait déjà fait l’objet d’un classement partiel par la juge des mineurs pour cause de prescription.

Aucune annonce d’appel n’a été déposée, constate le tribunal. En raison du huis clos applicable en procédure pénale des mineurs, aucune autre communication ne sera effectuée quant à cette affaire par la Présidente du Tribunal des mineurs, Carole Girardin.