Condamné, un papa avait tabassé un enseignant pour une histoire de capuchon

La jeune élève est rentrée chez elle pour se changer... Mais est revenue avec son pull à capuche, et son père. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Tout a commencé par une histoire de pull à capuche... En 2017, un père de famille avait tabassé l'enseignant de sa fille. Il vient d'être condamné pour violence ou menace contre les autorités, rapporte la «Tribune de Genève».

L'incident s'est déroulé dans une école du quartier genevois des Acacias. Le port de capuche y est interdit, et une élève de 16 ans se fait renvoyer chez elle, un jour d'octobre 2017. Sa mission: se changer et retourner en cours. Mais lorsqu'elle revient à l'école, elle porte toujours son capuchon et son père est avec elle.

Élèves choqués par les coups

Son enseignant lui refuse l'accès à la salle de classe. Le père, furieux, indique le quotidien du bout du Léman, entre de force. Selon la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), le père a porté plusieurs coups de poing à l’enseignant, provoquant des blessures visibles, et choquant les élèves.

Le Tribunal de police a rendu son premier verdict en 2023 en faveur de l’enseignant, verdict confirmé en appel. La CPAR a jugé le comportement du père grave, rappelant qu’il aurait pu s’opposer au règlement par d’autres moyens, sans perturber les cours ni utiliser la violence. Il a été condamné à une amende de 600 francs et à verser une indemnité de 1000 francs à l’enseignant.