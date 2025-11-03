Une bijouterie victime d'un cambriolage à Zermatt

A Zermatt, des montres ont été dérobées dans la nuit de dimanche à lundi. Les voleurs ont brisé une vitre d'une bijouterie pour y pénétrer. La police les recherche activement.

Un vol par effraction a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans une bijouterie à Zermatt. En fuite, les auteurs ont volé des montres pour un montant qui reste à déterminer. Des recherches et investigations sont en cours pour retrouver la ou les personnes qui ont commis ce vol, indique lundi la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Le cambriolage a eu lieu peu après 01h00 dans une bijouterie de l'avenue de la Gare. Les auteurs ont brisé une vitre du commerce pour y pénétrer. La police cantonale a déployé un dispositif de recherches, en collaboration avec la police régionale de Zermatt et l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Les pompiers de la station haut-valaisanne ont également participé avec un drone.