Les voleurs sont en fuite
Une bijouterie victime d'un cambriolage à Zermatt

A Zermatt, des montres ont été dérobées dans la nuit de dimanche à lundi. Les voleurs ont brisé une vitre d'une bijouterie pour y pénétrer. La police les recherche activement.
Publié: il y a 51 minutes
Écouter
La police cantonale a déployé un dispositif de recherches pour retrouver les malfrats (photo prétexte).
Photo: Police cantonale valaisanne

Un vol par effraction a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans une bijouterie à Zermatt. En fuite, les auteurs ont volé des montres pour un montant qui reste à déterminer. Des recherches et investigations sont en cours pour retrouver la ou les personnes qui ont commis ce vol, indique lundi la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Le cambriolage a eu lieu peu après 01h00 dans une bijouterie de l'avenue de la Gare. Les auteurs ont brisé une vitre du commerce pour y pénétrer. La police cantonale a déployé un dispositif de recherches, en collaboration avec la police régionale de Zermatt et l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Les pompiers de la station haut-valaisanne ont également participé avec un drone.

