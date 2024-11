1/5 Le centre industriel de recyclage des textiles est en construction à St. Margrethen SG. (Visualisation) Photo: Tell-Tex

Milena Kälin

La Suisse aura son premier centre de recyclage industriel pour les vêtements usagés. Le collecteur de textiles Tell-Tex le construit en collaboration avec Säntis Textiles à St. Margrethen (SG). Jusqu'à présent, les vêtements collectés étaient vendus à des centres de tri certifiés en Europe. Cela devrait cesser à partir de 2026.

Dans le nouveau centre de recyclage des textiles, les marchandises seront pour la première fois triées de manière entièrement automatique à un niveau industriel, puis recyclées mécaniquement. «Le nouveau centre de recyclage des textiles est considéré comme la première installation de ce type à l'échelle industrielle dans toute la Suisse et bien au-delà des frontières nationales», déclare Ercüment Yildirim, directeur de Tell-Tex à Blick.

Près de 60 nouveaux emplois

Le nouveau centre de recyclage doit être construit sur une surface de 9400 mètres carrés. De plus, le collecteur créera de nouveaux emplois. Au total, 45 à 60 employés devraient y travailler en trois équipes. Actuellement, Tell-Tex emploie une trentaine de personnes.

Dans la nouvelle installation, les vêtements collectés seront triés de manière entièrement automatique en fonction du matériau et de la couleur à partir de 2026. Jusqu'à présent, cela se faisait en grande partie à la main. Après un tri approfondi dans une autre usine, les vêtements qui peuvent encore être portés sont vendus dans le commerce de seconde main.

Les fournisseurs suisses peuvent acheter les marchandises de seconde main chez Tell-Tex. Les autres textiles usagés sont découpés en petits carrés à St. Margrethen et utilisés pour la production de fil. Ainsi, les anciens vêtements sont remis à neuf.

8000 tonnes de chiffons

Tell-Tex collecte chaque année environ 20'000 tonnes de vêtements. Cela représente près d'un tiers de ce qui finit dans la collecte de vêtements usagés en Suisse. Environ 40% des textiles collectés par Tell-Tex – près de 8000 tonnes – sont transformés en chiffons, en matériaux de remblayage ou de remplissage.

Au total, Tell-Tex investit 40 millions de francs pour la construction du nouveau centre. Le problème: le commerce des vêtements usagés n'est plus aussi lucratif qu'auparavant. Les prix des textiles collectés ont fortement baissé. Selon Tell-Tex, le modèle commercial de la collecte et de la commercialisation de vêtements usagés n'est donc «plus guère viable». Avec le premier centre de recyclage industriel, on s'engage donc dans une nouvelle voie. Les textiles usagés peuvent ainsi être traités en tant que matière première secondaire – et restent ainsi dans l'économie circulaire.

Tell-Tex voit en outre un grand potentiel dans le tri des textiles usagés industriels. En effet, seuls les particuliers déposent leurs déchets dans les conteneurs. Ce qui se passe avec les textiles d'intérieur provenant d'institutions telles que les hôpitaux, les hôtels, les foyers et les uniformes des autorités ou des entreprises n'est pas encore réglementé.