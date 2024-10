Texaid mise sur des véhicules électriques pour la durabilité

Astara propose un large portefeuille de véhicules utilitaires électriques

80 % de la flotte de Texaid sera électrifiée d'ici 2024

Plus de 30'000 tonnes de vêtements usagés, 6200 conteneurs à vieux textiles, 100 collaborateurs et collaboratrices – et des milliers de trajets pour collecter des vêtements, chaussures et textiles ménagers: quelques chiffres qui font de Texaid l’un des principaux prestataires en matière de recyclage des textiles en Europe. L'entreprise suisse fait partie du groupe international TEXAID, qui aide l'industrie de la mode et du textile à boucler la boucle.

Mais voici déjà un autre chiffre: 55. C’est le nombre de véhicules utilitaires utilisés par l’entreprise, basée à Schattdorf (UR), pour vider les conteneurs installés à travers le pays. À l’avenir, une grande partie de ces véhicules rouleront à l’électricité. «L’introduction de nouveaux véhicules électriques s’inscrit dans notre stratégie globale de développement durable et constitue donc une part importante de nos efforts pour réduire notre empreinte écologique», explique le directeur général de Texaid, Philipp Stoller.

Astara: un partenaire de confiance pour mener à bien cette transition

Le plan: remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques à batterie à court et moyen terme. Un défi logistique pour lequel Texaid a fait appel à Astara en tant que partenaire de flotte. Pourquoi? «Astara possède un vaste éventail de marques automobiles et propose un portefeuille de véhicules attrayants, qui répondent parfaitement aux exigences de Texaid», résume Philipp Stoller.

Astara dispose en effet d’une large gamme de véhicules utilitaires et de tourisme répondant aux besoins les plus divers: des véhicules de collecte aux voitures de fonction pour le personnel administratif. «Sans compter la fiabilité et les délais de livraison proposés par Astara, l’accès à un vaste réseau de concessionnaires professionnels pour assurer le bon fonctionnement des véhicules pendant toute la durée d’utilisation ainsi qu’un accompagnement transparent et coopératif», ajoute Beate Martin, directrice B2B et responsable des véhicules d’occasion pour Astara en Europe centrale.

Les véhicules utilitaires électriques ont rattrapé leur retard technique

L’objectif de ce partenariat est d’électrifier 80% de la flotte de Texaid d’ici fin 2024. Une transition qui s’annonce rapide non seulement parce qu’Astara est en mesure d’assurer un tel service – mais aussi parce que Texaid a fait ses premiers pas dans l’électromobilité dès 2020. A l’époque toutefois, l’entreprise utilisait principalement les véhicules électriques pour effectuer ses trajets en ville en raison de leur autonomie limitée.

Mais depuis, de grandes avancées ont été réalisées sur le plan technique. Les véhicules utilitaires électriques peuvent désormais rivaliser sans problème avec les véhicules diesel, tant sur le plan de l’autonomie que de la charge utile. Parmi le portefeuille d’Astara, Texaid utilise des véhicules Maxus, Nissan et Fiat Professional, en particulier le nouveau Fiat E-Ducato, dédié au vidage des conteneurs.

Conformément à la norme WLTP, ce modèle permet de parcourir 424 kilomètres par recharge, offrant une autonomie 30% supérieure à son prédécesseur, et recharge la batterie de 110 kWh à 80% en 55 minutes. Une architecture électrique améliorée (et donc agrandie) qui n’atténue en rien la capacité de chargement: le véhicule offre toujours un volume de charge de 17 mètres cubes pour une charge utile de 1,5 tonne.

Autonomie et charge utile sont bien sûr des arguments qui ont pesé dans la décision de Texaid, Pour l’entreprise, l’E-Ducato est tout simplement le véhicule utilitaire par excellence et un gage de performance: les conducteurs et conductrices des véhicules de collecte pourront ainsi parcourir pas moins de 35'000 à 45'000 kilomètres par an de manière totalement silencieuse et sans émissions. Le tout en rechargeant confortablement leur voiture électrique pendant la nuit: pour ses véhicules, Texaid met à disposition des places de stationnement avec infrastructure de recharge, réparties dans toute la Suisse (selon la région du conducteur) et alimentées, dans la mesure du possible, uniquement par de l'énergie renouvelable.