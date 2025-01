1/5 Les clients à l'étranger ne peuvent actuellement pas accéder à leurs comptes auprès de la Banque Migros. Photo: PD

Jean-Claude Raemy

«Je suis complètement coupé de tout», s'indigne Hansjörg Madörin. Ce Bâlois vit en Thaïlande depuis septembre dernier et avait jusqu'à présent recours à son compte à la Banque Migros pour tous ses paiements sur place. Mais depuis vendredi dernier, il n'a plus accès à ce compte – ni via l'application, ni via l'e-banking sur son PC.

«Lorsque j'ai appelé la Banque Migros, un technicien m'a contacté et m'a assuré que le problème serait réglé le jour même», explique Hansjörg Madörin à bout de nerfs. Mais jusqu'à présent, rien n'a bougé. Hansjörg Madörin a heureusement pu contacter une personne en Suisse munie d'une procuration qui lui transfère de l'argent en Thaïlande. Car le problème ne semble concerner que les clients à l'étranger.

Ernst Bitterli*, un autre client de la Banque Migros qui effectue un long séjour aux Philippines, s'est aussi manifesté auprès de Blick: «Depuis plusieurs jours, je ne peux plus accéder à mes comptes, payer mes factures ou déplacer des actions.» A la suite de son intervention écrite, il a reçu des «propositions inacceptables»: Par exemple, accéder à l'e-banking via le roaming d'un fournisseur d'accès suisse. Les frais supplémentaires seraient indemnisés par la Banque Migros sous la forme d'un bon cadeau de 50 francs. «Mais cela ne fonctionne pas non plus», dit Ernst Bitterli.

Ce qui dérange surtout les deux expatriés est le fait que la banque n'ait pas informé les clients concernés de son propre chef. Ce n'est que mercredi qu'une lettre d'excuse a été envoyée.

Limitation temporaire de la disponibilité pour les clients à l'étranger

Vendredi dernier, Blick avait déjà évoqué une panne de système importante à la Banque Migros. Si le problème avait été résolu, ce n'est apparemment pas le cas pour les clients ayant des comptes à l'étranger.

Interrogée par Blick, une porte-parole de la Banque Migros renvoie aux attaques de pirates informatiques contre des entreprises suisses: «Le dispositif de sécurité informatique adapté par la Banque Migros peut, dans certains cas, conduire à limiter temporairement les demandes électroniques en provenance de certaines destinations éloignées.» Elle souligne que la sécurité des systèmes informatiques de la Banque Migros n'était pas la cible des attaques.

Selon elle, les mesures prises par la Banque Migros ont permis de garantir l'accès aux clientes et clients en Suisse. Pour des raisons de sécurité, aucun autre détail ne sera communiqué.

Pas de changement pour les expatriés

La porte-parole exclut tout lien avec l'augmentation des frais pour les Suisses de l'étranger annoncée l'année dernière: «Pour nos clients à l'étranger, rien n'a changé, ni au niveau des conditions et des frais, ni au niveau des autorisations.» Les clients concernés à l'étranger doivent s'adresser à la Serviceline, qui exécute les ordres sans frais.

Comme la Banque Migros a déjà été attaquée à plusieurs reprises, on peut se demander si elle a suffisamment investi dans l'informatique. Le groupe Migros en fait assez, dit-on: «La Banque Migros dispose d'une infrastructure informatique de pointe, régulièrement auditée par des instances indépendantes, et investit en permanence dans le développement numérique», explique la porte-parole. C'est d'autant plus nécessaire que les sites web des banques et des communes suisses ont récemment été pris pour cible par des hackers russes.

* Nom modifié