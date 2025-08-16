DE
Les Suisses bredouilles
Le film japonais «Tabi to Hibi» remporte le Léopard d'or à Locarno

Le film japonais «Tabi to Hibi» du réalisateur Sho Miyake a remporté le Léopard d'Or en compétition internationale samedi au dernier jour du Festival de Locarno. Les deux films suisses («Le lac», «Le Bambine») dans cette catégorie repartent bredouilles.
Le réalisateur japonais Sho Miyake remporte le Léopard d'or en compétition internationale avec «Tabi to Hibi» (Deux saisons, deux étrangers) à Locarno.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Le film japonais «Tabi to Hibi» du réalisateur Sho Miyake a remporté le Léopard d'Or en compétition internationale samedi au dernier jour du Festival de Locarno. Inspiré de mangas, il raconte deux histoires: l'une se déroule en hiver, l'autre en été. Dans les deux cas, deux personnages se rencontrent, mais dans une tonalité différente.

Le prix de la meilleure réalisation revient au cinéaste irako-français Abbas Fahdel pour «Tales of the Wounded Land», qui traite de la vie quotidienne dans le sud du Liban pendant et après la guerre.

Les prix de la meilleure interprétation ont été décernés à Manuela Martelli et Ana Marija Veselcic dans le film «God will Not Help» et à Marya Imbro et Mikhail Senkov pour «White Snail». Ce dernier film a également remporté le prix spécial du jury.

