1/4 Une opération de sauvetage sur une piste de ski suisse. Photo: Christian Pfammatter

Daniel Kestenholz

Il est bien connu que l'activité physique, qui plus est à l'air frais des montagnes, a un effet positif sur la santé. Mais c'est justement dans le ski que les capacités personnelles sont manifestement volontiers dépassées. De nombreuses personnes de plus de 40 ans prennent le dessus sur les pistes de ski, met en garde la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) dans un rapport publié lundi.

Conséquence: les skieurs et snowboardeurs de 40 ans et plus font plus souvent des accidents. Cela n'est pas seulement désagréable pour les personnes concernées. Les accidents sur les pistes de ski comportent un risque plus élevé de blessures graves et d'atteintes à la santé à long terme. L'économie nationale est également touchée puisque chaque année, un demi-million de jours de travail sont perdus en raison d'absences au travail.

Tendance à la hausse des accidents

Chaque année, environ 35'000 personnes sont victimes d'un accident sur les pistes de ski suisses. «Alors que la part des personnes âgées de 40 à 64 ans était encore de 39% en 2003, elle n'a cessé d'augmenter pour atteindre 56% en 2022», peut-on lire dans l'évaluation de la Suva.

En ce qui concerne les jours d'absence, les personnes âgées de 40 à 64 ans sont en tête des statistiques avec plus de 470'000 jours par an. Cela représente une augmentation d'environ 40% au cours des 15 dernières années. Un taux qui a donc presque doublé en quelques années.

Chaque année, les entreprises suisses doivent faire face à plus de 800'000 jours d'absence en raison d'accidents de sports de neige. En moyenne, les accidentés ont besoin de 22 jours après une blessure sur les pistes pour se rétablir et retourner à leur poste de travail.

«Adapter sa conduite à sa forme physique»

Des facteurs clairs influencent le risque d'accident lors des plaisirs de la neige: «Si les adeptes de sports de neige se surestiment ou s'ils partent sur les pistes sans être entraînés, le risque personnel augmente», explique Samuli Aegerter, responsable de la campagne Sports de neige à la Suva.

« Environ la moitié des personnes âgées de 40 à 64 ans s'exposent à des contraintes physiques élevées sur les pistes »

«Environ la moitié des personnes âgées de 40 à 64 ans s'exposent à des contraintes physiques élevées sur les pistes. Pour pratiquer les sports de neige en toute sécurité, nous recommandons d'adapter sa manière de skier à sa forme physique.»

Bien préparé sur les pistes

En raison des sollicitations élevées, il est important de se préparer avant la saison de ski en effectuant régulièrement des exercices de renforcement musculaire. Avant la première descente, il est recommandé de faire un petit échauffement le matin. Cela permet au corps de se préparer à la performance.

Il est également recommandé d'adapter sa manière de skier aux conditions actuelles des pistes et à sa propre forme physique. Attention également à la vitesse, afin de pouvoir éviter ou freiner à temps. Et faire des pauses régulières pour éviter la fatigue.