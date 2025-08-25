L'initiative controversée des Jeunes socialistes sur les successions sera bientôt soumise aux urnes. Même si ses chances de succès sont faibles, elle fait tout de même bouger les choses en matière de planification successorale.

De plus en plus de riches suisses lèguent leur fortune de leur vivant

Les héritiers paniqués par l'initiative de la JS suisse

De plus en plus de personnes fortunées transmettent leurs biens de leur vivant. Selon la «SonntagsZeitung», le nombre de donations a augmenté dans certains cantons. Ainsi, le canton de Genève a enregistré une hausse de plus de 10% au premier semestre 2025 par rapport à l'année précédente. Le canton de Saint-Gall annonce également plus de donations.

Ces donations sont-elles liées à l'initiative de la Jeunesse socialiste (JS) visant à introduire un impôt sur les successions à partir de 50 millions de francs? Selon les services fiscaux, cela ne peut pas être prouvé pour l'instant.

Des experts de grandes entreprises de conseil ont toutefois expliqué au journal que les personnes fortunées examinent de plus en plus les donations en raison de l'initiative et anticipent leur planification successorale afin de se prémunir contre une éventuelle acceptation du projet. Elles cherchent d'ores et déjà à y voir plus clair.

«Ils veulent se préparer à l'initiative»

Plus la date de la votation approche, plus la nervosité augmente, écrit la «SonntagsZeitung». Selon Philipp Zünd, expert fiscal chez KPMG, certaines personnes concernées envisagent même de déménager à l'étranger. En Suisse romande, le cas du banquier genevois Renaud De Planta fait parler de lui.

Jürg Niederbacher, partenaire de PWC, a déclaré au «SonntagsZeitung»: «Nous aidons les clients à transmettre leur fortune à la génération suivante. Ils veulent ainsi se préparer à l'initiative.» Souvent, cela est combiné avec un usufruit, de sorte que la génération plus âgée puisse continuer à utiliser elle-même des biens immobiliers.

La cheffe de la JS secoue la tête

L'initiative des Jeunes socialistes demande que les héritages de plus de 50 millions de francs soient imposés à 50% et que les recettes soient utilisées pour la protection du climat. Le projet sera soumis au vote fin novembre. Elle pourrait avoir du mal à passer dans les urnes, du moins selon les sondages précédents.

La présidente de la JS, Mirjam Hostetmann, a critiqué la discussion sur les contournements possibles: «Les plus riches avouent ainsi que même après leur mort, ils ne sont pas prêts à apporter une contribution équitable à la société.»

En 2024 déjà, des personnes fortunées envisageaient à haute voix de partir temporairement à l'étranger – parmi elles, l'entrepreneur et milliardaire Peter Spuhler. Entre-temps, la prise de position du Conseil fédéral selon laquelle il n'y aurait pas d'impôt de départ a rassuré.