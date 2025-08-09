Les retraités de notre pays reçoivent de moins en moins d'argent. Selon une enquête, les rentes totales de l'AVS et des caisses de pension ont baissé de 16% en moyenne depuis 2002. Les prestations des caisses de pension sont les plus touchées.

Il y a de moins en moins d'argent pour les retraités suisses

Keystone-SDA et Michael Hotz

Mauvaise nouvelle pour les retraités suisses: ces dernières années, ils reçoivent de moins en moins d'argent, d'après le Baromètre des retraites 2025, publié le vendredi 8 août par VZ Vermögenszentrum, une entreprise suisse spécialisée dans la gestion de patrimoine. Concrètement, depuis 2002, les rentes de l'AVS et des caisses de pension ont baissé de 16% en moyenne.

Les coupables? Les fonds de la caisse de pension. Alors que les versements de l'AVS sont restés plutôt constants au fil des ans – et qu'ils augmenteront même légèrement à partir de 2026 avec l'introduction de la 13e rente AVS – les caisses de pension ont massivement réduit leurs prestations.

Concrètement, les rentes des caisses de pension sont aujourd'hui 40% plus basses qu'en 2002, selon l'étude. Elles souffrent notamment de taux d'intérêt particulièrement bas, de l'espérance de vie croissante ou encore, selon certains, de l'échec de la réforme de la LPP.

Moins de la moitié

En raison de la baisse des rentes, le manque de revenus se creuse. Sur le principe, les rentes sont sensées remplacer 60% du dernier salaire. Or, ce n'est souvent plus le cas. Concrètement, une personne qui gagne actuellement 100'000 francs par an ne touchera plus qu'environ 51% de son dernier salaire sous forme de rente à la retraite. Pour un revenu de 150'000 francs, la part de la rente tombe même à 42%.

De plus, selon l'enquête, les attentes en matière de retraite sont «systématiquement trop élevées». Par exemple, un homme de 55 ans avec un revenu de 120'000 francs pouvait encore compter en 2002 sur une rente annuelle de 74'920 francs. En 2025, cette valeur ne serait plus que de 62'860 francs.

A cela s'ajoute le fait que «les rentes effectivement versées sont en moyenne 10% inférieures aux prévisions», comme l'écrivent les experts cités dans l'enquête. Selon eux, cette tendance devrait se poursuivre. Les faibles rendements à long terme et l'augmentation de l'espérance de vie font que la prévoyance professionnelle continue à perdre en stabilité.