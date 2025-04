La Suisse et le monde choqués par les annonces de Trump

Karin-Keller Sutter promet que Berne définira «rapidement la suite», après les annonces de Donald Trump. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douanes très lourds, notamment contre la Suisse (31%), la Chine (34%) et l'Union européenne (20%), a pris de court le monde entiers. Voici les premières réactions en Suisse et ailleurs.

Suisse

«Les intérêts économiques à long terme du pays constituent la priorité», a souligné la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, après que Donald Trump a annoncé son intention de taxer les produits suisses à hauteur de 31%. «Le respect du droit international et le libre-échange sont fondamentaux», a-t-elle ajouté, précisant que Berne allait «définir rapidement la suite»

Allemagne

L'industrie chimique allemande, dont les Etats-Unis sont le premier marché d'exportation, a appelé mercredi l'UE à «garder la tête froide», soulignant qu'"une escalade ne ferait qu'aggraver les dégâts».

Photo: imago images/blickwinkel

Canada

«Nous allons combattre ces droits de douane avec des contre-mesures», a annoncé le Premier ministre Mark Carney, selon qui les nouveaux droits de douane vont «fondamentalement changer» le commerce international.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni veut conclure un accord avec les Etats-Unis pour «atténuer» l'impact des droits de douane et n'entend pas riposter immédiatement, a annoncé le ministre du Commerce, Jonathan Reynolds.

«Les Etats-Unis étant notre allié le plus proche, notre approche consiste à rester calme et à nous engager à conclure cet accord qui, nous l'espérons, atténuera l'impact de ce qui a été annoncé aujourd'hui», a-t-il déclaré.

Le ministre britannique du Commerce, Jonathan Reynolds, a répété sa volonté d'un accord avec les Etats-Unis. Photo: Anadolu via Getty Images

Australie

«Ces droits de douane ne sont pas inattendus, mais soyons clairs: ils sont totalement injustifiés», a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese, pour qui la relation qu'entretient le pays avec les Etats-Unis risque d'être altérée.

Italie

«L'introduction par les Etats-Unis de droits de douane à l'égard de l'UE est une mesure que je considère comme mauvaise», a déclaré la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Elle veut «parvenir à un accord avec les Etats-Unis, afin d'éviter une guerre commerciale qui affaiblirait inévitablement l'Occident au profit d'autres acteurs mondiaux».

Photo: AFP

Danemark

«Le commerce mondialisé a profité à tous (...) Je ne comprends pas que les Etats-Unis veuillent déclencher une guerre commerciale contre l'Europe. Personne n'est gagnant, tout le monde est perdant», a déclaré Lars Løkke Rasmussen, ministre des Affaires étrangères, assurant que «l'Europe restera unie. L'Europe donnera des réponses solides et proportionnées».

Brésil

Le Parlement brésilien a adopté à l'unanimité une «loi de la réciprocité» donnant au gouvernement des moyens pour répliquer aux barrières commerciales à ses exportations.

Photo: keystone-sda.ch

Irlande

Le Premier ministre Micheal Martin a dit «profondément regretter» les droits de douane imposés à l'UE et appelé les 27 à réagir de façon «proportionnée».

«Toute action doit être proportionnée et viser à défendre les intérêts de nos entreprises, de nos travailleurs et de nos citoyens», a déclaré le dirigeant, dont le pays accueille les sièges européens des grands groupes américains et enregistre l'excédent le plus large des membres de l'UE avec les Etats-Unis.