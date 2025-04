Le week-end de Pâques apporte un temps pluvieux, principalement au Tessin et dans le sud du Valais. Pour les vacanciers pris de court, le météorologue Klaus Marquardt explique où il est possible de voyager sans se faire rincer.

Les prochaines fêtes de Pâques ne se dérouleront pas sans pluie en Suisse. Photo: KEYSTONE

Marian Nadler

Le week-end de Pâques prochain, les voyages vers le sud raviront surtout les amateurs de pluie. Au Tessin, les nuages sombres et la pluie s'imposeront dans le ciel. Même programme dans le sud du Valais. «Il ne fera beau nulle part en continu, surtout mercredi et jeudi», prévient Klaus Marquardt de MeteoNews.

De son côté, MétéoSuisse a émis un avertissement de pluie et de neige de niveau 4 (danger important) pour la haute vallée de la Saas et la région du Simplon dans le sud du Valais. Pour les deux domaines skiables de Saas-Grund et Saas-Fee, les vacanciers peuvent malgré tout se réjouir: la neige devrait tomber en abondance. Mais prudence: il ne faut pas quitter les zones de pistes prédéfinies.

«Je ne m'attends pas à une situation catastrophique»

Le cœur des précipitations se situe dans le nord de l'Italie, c'est pour cela que le sud du Valais et le Tessin prendront une douche. La région du col du Simplon et la Vallemaggia sont par exemple à éviter. Le niveau des ruisseaux et des rivières va, en revanche, certainement augmenter. Des glissements de terrain et des coulées de boue sont donc possibles.

Toutefois, la limite des chutes de neige descend également en dessous de 2000 mètres, ce qui réduit l'écoulement. «De telles pluies ne se produisent pas qu'une seule fois sur toute une année dans le sud. Je ne m'attends pas à une situation catastrophique», rassure Klaus Marquardt.

Où fera-t-il sec?

Le temps maussade sera présent de façon inégale en Suisse à Pâques. D'après le météorologue, l'est et le nord-est du pays devraient rester au sec au terme de cette semaine. Les Grisons et ses vallées du sud devraient être, elles aussi, à l'abri et rien ne s'oppose à une excursion aux chutes du Rhin ou sur les rives du lac de Constance. Après le refroidissement qui surviendra au milieu de la semaine, les températures seront à nouveau plus agréables lors du dimanche de Pâques, entre 15 à 20 degrés.

Pendant ce temps, les hôtels du Tessin n'affichent qu'un taux d'occupation d'à peine 52% à Pâques. Les mauvaises prévisions météorologiques pour le sud de la Suisse pourraient être à l'origine de ce mauvais bilan des réservations. L'année dernière déjà, les évènements prévus au Tessin pour les vacances de Pâques étaient tombés… à l'eau.