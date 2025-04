La météo s'annonce capricieuse pour les vacances de Pâques en Suisse. Des averses parfois violentes sont prévues, surtout dans le sud du pays. Le temps sera plus clément au nord des Alpes, avec des températures douces et un ciel partiellement ensoleillé.

1/4 Les prochains jours seront marqués par des précipitations dans toute la Suisse, dont le sud du pays. Photo: Screenshot srf meteo

Janine Enderli

Des nuages épais, peu de soleil et surtout des averses: ce n'est pas exactement ce qu'on imagine lorsqu'on pense aux vacances. Après avoir été gâtés plusieurs jours par un temps radieux, la pluie a fait son retour ce dimanche matin.

La météo s'annonce capricieuse pour les prochains jours et les vacanciers qui espéraient passer entre les gouttes en partant dans le sud de la Suisse ne seront pas épargnés, comme l'explique Roger Perret de MeteoNews.

«Les prochains jours, nous aurons vraiment beaucoup de pluie», explique le spécialiste. C'est surtout en milieu de semaine que des averses, parfois violentes, s'abattront sur le sud de la Suisse et le nord de l'Italie. Les précipitations se prolongeront jusqu'à jeudi. «Et même à Pâques, il est probable que le sud du pays soit souvent plus mouillé que le nord», poursuit Roger Perret

Le bassin méditerranéen sous la pluie

Certes, l'ouest de la Suisse et le Plateau seront également touchés en milieu de semaine, mais dans l'ensemble, le temps s'annonce plus clément, ajoute-t-il. «Nous aurons un tableau changeant. Du soleil aux averses, on verra de tout. Mais au Tessin, nous serons définitivement du côté de la pluie jusqu'à jeudi.»

La Suisse n'est pas la seule à être touchée par ces conditions pluvieuses. Dans tout le bassin méditerranéen occidental et central, le tableau sera similaire. «C'est mitigé, voire mauvais», explique Roger Perret. Il faudra donc aller plus loin pour profiter de vacances au soleil. Le temps sera beau en Grèce et à Chypre, par exemple.

Accalmie dès le Vendredi saint

Certes, une légère amélioration interviendra au Tessin à partir de Vendredi saint, mais il ne fera pas vraiment chaud, avec 13 à 16 degrés. Au nord des Alpes, en revanche, le temps s'annonce plus clément, notamment pour samedi et, avec des nuances, pour le dimanche et le lundi de Pâques. Des températures douces sont attendues avec un temps au moins partiellement ensoleillé. Il est donc possible de prévoir des activités en plein air, mais il faudra s'accommoder à d'éventuelles averses passagères.

Selon Roger Perret, ce temps maussade a malgré tout un bon côté. La sécheresse qui règne actuellement sera quelque peu atténuée, du moins dans le sud. Ailleurs en Suisse, la situation restera tendue, car les sommes de précipitations ne devraient pas être assez importantes. Ainsi, les niveaux d'eau resteront probablement plutôt bas, surtout à l'est.