Cet hiver pourrait être le plus doux depuis des décennies

1/5 Le vortex polaire est intact. Cela signifie pour nous que l'hiver devrait être doux. Photo: meteociel.fr

Johannes Hillig

Pour savoir à quoi ressemblera l'hiver, il faut regarder loin au nord. Les météorologues observent vers le vortex polaire. Il s'agit d'une zone de basse pression dans la stratosphère, située entre 15 et 50 kilomètres d'altitude, qui se forme chaque automne au-dessus de l'Arctique et qui persiste plus ou moins longtemps, souvent même jusqu'au printemps.

Et actuellement, il semble indiquer que l'hiver sera plutôt doux. «Actuellement, le vortex polaire stratosphérique est bien formé et, de ce point de vue, sain», écrit Meteo News. Le centre du vortex polaire est certes légèrement déplacé par un réchauffement au-dessus de la Sibérie. Mais cela n'inquiète pas les experts météo.

Peu de neige, peu de glace et des températures douces.

Le vortex polaire reste stable. «Jusqu'à une bonne partie du mois de décembre, cela ne devrait pas changer», selon Meteo News. Selon les modèles actuels, il n'y a pratiquement pas d'épisodes exceptionnels. «Des mouvements importants d'air froid extrême vers le sud sont donc moins probables.»

Pour notre météo hivernale, cela signifierait: peu de neige, peu de glace et des températures douces. Cela coïncide également avec les données du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et de l'Agence météorologique et océanographique des États-Unis.

Ce pourrait être l'hiver le plus doux de ces 30 dernières années.

Pour les mois de décembre, janvier et février à venir, les modèles montrent que derrière cet hiver chaud se cache l'anticyclone des Açores. Il s'agit d'une pression atmosphérique supérieure à la moyenne au-dessus de l'Atlantique. Meteo News précise à ce sujet: «Cet anticyclone semble toutefois s'étendre régulièrement loin vers l'est, au-dessus de l'Europe et du bassin méditerranéen.» Si des perturbations se produisent, c'est plutôt au nord. La situation est particulièrement mauvaise en Scandinavie.

Toutefois, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Alors que les prévisions européennes ne prévoient aucune anomalie pour l'espace alpin, les autorités américaines annoncent «un hiver trop humide au nord et une tendance trop sèche au sud des Alpes». En revanche, une chose est claire: L'hiver sera chaud… et comment. En moyenne, il fera plus chaud qu'au cours des 30 dernières années. Y aura-t-il donc de la neige en Suisse? Oui, bien sûr! Dans les phases les plus froides, les météorologues s'attendent à ce que la neige tombe jusqu'en basse altitude, mais elle ne devrait pas rester longtemps.