Les Suisses restent plus longtemps malades cette année

La Suisse renifle et tousse, la moitié du pays est malade. Cette année, les convalescences liées la grippe durent plus longtemps que d'habitude. Pourquoi notre système immunitaire s'affaiblit-il et comment les employeurs gèrent-ils la situation?

1/4 L'épidémie de grippe frappe la Suisse de plein fouet: les pharmacies ont du pain sur la planche. (Photo prétexte) Photo: Keystone

Nathalie Benn et Milena Kälin

Nez qui coule, fièvre qui monte, maux de tête lancinants: la grippe a fait un retour fracassant cet hiver. Par rapport aux années précédentes, le nombre de cas enregistrés est même en forte hausse, surtout en Suisse romande. Au cours de la deuxième semaine de l'année 2025, près de 16'000 personnes se sont rendues chez le médecin en présentant des symptômes grippaux, selon les données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Mais il n'y a pas que la grippe qui donne du fil à retordre à la Suisse: les refroidissements et les virus respiratoires syncytiaux (VRS) sont aussi de la partie. «Nous observons cette année un nombre particulièrement élevé de refroidissements persistants», déclare Dominique Bätscher, vice-présidente d'une association de pharmaciens de l'est de la Suisse.

La toux, qui est habituellement le symptôme le plus long d'un rhume, semble durer plus longtemps que d'habitude chez beaucoup de personnes. «Au lieu de sept à dix jours, cela peut durer jusqu'à trois semaines», explique Dominique Bätscher, qui dirige elle-même une pharmacie dans le canton de Saint-Gall. Plusieurs fois par jour, des clients se rendent dans son magasin dans l'espoir de trouver un remède contre leur toux persistante.

Un système immunitaire affaibli après le Covid

Mais pourquoi est-on malade si longtemps cette année? «En raison du Covid et des mesures de précaution qui en ont découlé, c'est-à-dire le lavage régulier des mains et le port du masque, notre système immunitaire s'est affaibli», estime la spécialiste. Elle remarque en outre que les virus actuels irritent particulièrement les muqueuses pulmonaires, ce qui provoque des quintes de toux désagréables.

Dominique Bätscher n'est pas la seule à constater une telle évolution. «Ces dernières semaines et ces derniers mois, nous recevons de plus en plus d'informations selon lesquelles les personnes sont généralement plus longtemps malades qu'il y a quelques années, notamment en cas de refroidissement», confirme Gregory Nenniger, porte-parole de Pharmasuisse, la Société suisse des pharmaciens.

Des coûts élevés pour les employeurs

Autre conséquence de ces maladies qui tirent en longueur: les personnes atteintes doivent s'absenter plus longtemps de leur poste de travail. Mais cette tendance ne préoccupe pas outre mesure l'Union patronale suisse (UPS), organisation de défense des intérêts des entreprises locales, qui ne constate pas de hausse particulière des absences au travail.

«Les personnes malades doivent se soigner et rester à la maison», déclare Daniella Lützelschwab, responsable du secteur marché du travail à l'UPS. Elle ajoute néanmoins que les personnes qui présentant des symptômes, mais se sentent suffisamment en forme devraient, si possible, travailler à domicile.

Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les employés en congé maladie coûtent chaque année plus de 30 milliards de francs à l'économie suisse. A ce titre, l'UPS estime que les certificats médicaux sont parfois délivrés trop facilement: «Les absences inutiles entraînent des coûts élevés pour le système de santé et aussi pour les employeurs, voire pour l'ensemble de l'économie.»