Le classement 2025 de Skytrax a dû laisser un goût amer à Swiss. D'après «24 heures», la compagnie helvétique, filiale de Lufthansa, recule d’un rang et sort du top 10 mondial, passant de la 10e à la 11e place.

Les passagers ne la porte plus dans leur cœur

Le palmarès 2025 de Skytrax a relégué Swiss à la onzième place du classement. Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Les collaborateurs de Swiss ont dû l’avoir mauvaise lorsqu’ils ont découvert ce classement. Ce vendredi 21 juin, «24 heures» révèle que le palmarès 2025 de Skytrax, une société britannique spécialisée dans l’évaluation des compagnies aériennes et des aéroports du monde entier, l’a reléguée à la onzième place du classement. Elle quitte ainsi le prestigieux top 10 où elle figurait en 2024.

Cette année encore, ce sont les sociétés asiatiques qui dominent largement le classement. Qatar Airways conserve la première place, suivie par Singapore Airlines. Cathay Pacific, basée à Hong Kong, grimpe à la 3e marche du podium, gagnant deux places par rapport à l’année précédente. Finalement, à l’exception de Turkish Airlines (6e) et d’Air France (8e), toutes les autres compagnies du top 10 sont asiatiques.

Malgré cette petite chute, Swiss peut se consoler grâce à ses performances sur le Vieux Continent: elle est classée 3e meilleure compagnie européenne, derrière Turkish Airlines et Air France, mais devant British Airways et sa maison mère, Lufthansa. A noter que le palmarès Skytrax repose entièrement sur les évaluations des passagers, recueillies dans le cadre d’enquêtes menées auprès de voyageurs issus de plus de cent pays.