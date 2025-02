Les dollars de Rambo et Rocky Balboa

La superstar du cinéma américain Sylvester Stallone a investi son pognon en terres vaudoises, dans une start-up issue de l'EPFL. Photo: Charles Sykes/Invision/AP

Léo Michoud Journaliste Blick

Il est «les yeux et les oreilles» de Donald Trump à Hollywood, mais il investit aussi à Lausanne. L'acteur américain Sylvester Stallone vient d'investir – avec l'entrepreneur Thomas Tippl – pas moins de 7,5 millions de dollars dans la start-up vaudoise Largo.ai, relève le magazine «Bilan» ce mercredi 5 février.

L'interprète de Rambo et de Rocky Balboa met son argent dans les mains d'une entreprise issue de l'EPFL, qui développe des solutions d'intelligence artificielle au profit de l'industrie cinématographique. A partir des éléments d'un film à venir (scénario, casting, genre et lieux de tournage), la start-up prédit la réaction du public, et donc les résultats financiers de la production.

Leur outil d'IA s'est entraîné sur des centaines de milliers de films et de publicités. L'arrivée de ces gros sous dans le projet permettra aux équipes de Largo.ai de grandir en Suisse, aux USA et au Royaume-Uni et de réaliser «une acquisition stratégique», rapporte «Bilan».