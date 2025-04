1/7 La Suisse se dirige à toute vitesse vers une crise du logement. Photo: Sven Thomann

Dorothea Vollenweider

La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) prévoit 42'000 nouveaux logements pour l'année 2025. Certes, on construira légèrement plus que l'année précédente, mais cette augmentation ne suffira pas à absorber la hausse de la demande. Selon l'Office fédéral du logement (OFL), la Suisse a besoin d'au moins 50'000 nouveaux logements par an.

Depuis 2020, 36'000 logements n'ont pas été construits à temps, rapporte la SSE. Par conséquent, le taux de logements vacants devrait passer sous la barre des 1%. «C'est un signal d'alarme», déclare Gian-Luca Lardi, président de la SSE. Il est urgent d'augmenter le nombre de logements. «Sinon, la Suisse va rapidement passer d'une pénurie de logements à une véritable crise», poursuit le président.

Limiter les oppositions

La Société Suisse des Entrepreneurs propose trois mesures pour accélérer l'activité de construction. Tout d'abord, elle préconise des réformes offrant davantage de liberté au marché de la construction et de l'immobilier.

« Aujourd'hui, nous constatons trop souvent que les oppositions sont motivées par des raisons stratégiques ou purement politiques Gian-Luca Lardi, président de la SSE »

Par exemple, elle recommande une accélération des procédures de planification et d'autorisation grâce à la numérisation. De plus, les possibilités d'opposition devraient être limitées aux intérêts propres légitimes. «Aujourd'hui, nous constatons trop souvent que les oppositions sont motivées par des raisons stratégiques ou purement politiques, ce qui retarde ou empêche considérablement la construction de logements pourtant essentiels», explique Gian-Luca Lardi.

À l'échelle nationale et cantonale, plusieurs interventions ont déjà abordé ce sujet. Dans le canton de Zurich, une initiative vise à instaurer une autorisation automatique après un certain délai. Quant au canton de Fribourg, une motion a été adoptée demandant au Conseil d'Etat d'améliorer la procédure pour un permis de construire. Ainsi, les décisions préliminaires d'un office seraient automatiquement considérées comme favorables si elles ne sont pas rendues dans un délai de 30 jours.

Adapter l'aménagement du territoire

Un autre aspect fondamental concerne les principes de l’aménagement du territoire. Pour accroître le nombre de logements dans des zones déjà urbanisées, il est nécessaire de construire davantage en hauteur. «En augmentant les coefficients d'utilisation du sol et en réduisant les distances aux limites, nous créons plus d'espace habitable», explique Gian-Luca Lardi.

Ce dernier cite en exemple des villes comme Winterthour, qui ont établi un «concept de hauteur» et ont ainsi défini où les grands immeubles doivent être construits. «Il faut aussi clarifier dans quelles zones il peut être possible de construire un ou deux étages supplémentaires à l'avenir», explique le président.

Entre construction de logements et protection du patrimoine

Troisième mesure: la pesée des intérêts entre l'inventaire fédéral des sites construits classés Isos, la protection des monuments et la construction de logements doit se faire davantage au niveau du plan directeur (cours que doit suivre l’aménagement d'un territoire) plutôt qu'au niveau du projet de construction individuel. L’inventaire fédéral Isos empêche de plus en plus souvent la réalisation de grands projets de construction dans la ville de Zurich, y compris lorsque le site concerné n’est pas directement lié à une tâche fédérale.

«Malheureusement, cet état de fait est de plus en plus souvent utilisé comme porte d'entrée par des juristes avisés pour déposer des recours», explique Gian-Luca Lardi. Parallèlement, le nombre de monuments historiques protégés a augmenté de 21% depuis 2016. L'augmentation du nombre d'objets protégés concerne en premier lieu les monuments historiques d'importance locale.

Créer les bonnes incitations

Les chiffres actuels le montrent: les constructions de remplacement permettent de créer 60% de logements supplémentaires. Selon les statistiques de la ville de Zurich sur l'année de construction 2024, 100 logements démolis ont, en moyenne, été remplacés par 161 nouveaux logements. «Comme des logements plus grands sont également construits, 87% de personnes en plus vivent ensuite sur le même terrain», explique Gian-Luca Lardi.

Les mesures proposées ont pour objectif d'accélérer l'activité de construction. Mais un facteur central pour la construction de nouveaux logements est la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée suffisante. La SSE veut s'en assurer en proposant des rémunérations justes. Ainsi, le secteur de la construction suisse verse de loin les salaires minimaux les plus élevés pour les artisans. L'écart avec des professions similaires est très important, puisqu'il peut atteindre 2000 francs supplémentaires par mois.