1/6 Les CFF mettent fin à la vente de ... Photo: Pius Koller

Ulrich Rotzinger

Nouvelle déconvenue pour Coca-Cola en Suisse: les CFF ont retiré la marque américaine de leurs cartes de restauration à bord. Cette décision, qui ne serait pas liée à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Suisse, a une portée significative. En effet, la compagnie ferroviaire exploite des restaurants et des bistrots dans pas moins de 120 trains à travers toute la Suisse.

La semaine dernière, Blick annonçait que Migros remplaçait les sodas de Coca-Cola par des Fanta et Sprite produits en Turquie. De son côté, Denner importe actuellement du Coca-Cola d'Allemagne, écartant ainsi l'embouteilleur suisse.

Alors que ces mesures prises par les détaillants devraient être temporaires, les CFF ont définitivement tourné la page avec Coca-Cola. «Nous avons délibérément décidé de donner un signe de suissitude», confirme Carmen Hefti, porte-parole des CFF.

Vivi Kola choisi comme nouveau partenaire

Dès ce jeudi, Elvetino, la filiale ferroviaire des CFF, remplacera les sodas américains par leur équivalent suisse, Vivi Kola. «Nous sommes convaincus de la qualité du produit», assure Carmen Hefti. Elle précise que les clients ne paieront pas de supplément pour ce produit suisse. Comme Coca-Cola auparavant, la bouteille de Vivi est proposée à 5,40 francs.

Alors que le fabricant américain de boissons gazeuses, dont le siège suisse se trouve à Opfikon (ZH), ne veut pas s'exprimer sur son «expulsion» des restaurants de train, le fabricant de Vivi Kola, Vicollective, est fier de ce changement de cap. «C'est une étape importante dans les 15 ans d'histoire de l'entreprise», assure la marque basée à Zurich.

Selon cette dernière, Elvetino sert en moyenne 14'000 clients par jour dans les restaurants des trains avec des produits suisses. Vivi Kola, créée en 1938 par la source minérale d'Eglisau, a été relancée en 2010 par Vicollective, après des années d'arrêt de production.

Du nouveau sur la carte des CFF

La porte-parole des CFF, Carmen Hefti, souligne que l'accent est mis sur les produits saisonniers et régionaux. Outre Vivi Kola et Vivi Kola Zero, les nouveautés de la carte d'été sont le Schorle à la pomme et le Super T (tous deux Ramseier) ainsi que le Fizzy du Tessin.

La composition de la carte de bord change quatre fois par an, tout comme les prix. «En général, les CFF vérifient et adaptent les prix si nécessaire, afin de maintenir une qualité élevée et le Swissness», explique Carmen Hefti. Ainsi, Ovomaltine et Chocolat Cailler coûtent désormais 10 centimes de plus. «Dans le même temps, nous avons pu réduire le prix de quatre autres produits», ajoute-t-elle.