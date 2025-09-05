DE
FR

Un «projet irresponsable»
Les cantons alpins s'unissent contre le nouvel impôt sur les logements secondaire

Le 28 septembre, les Suisses voteront sur un nouvel impôt immobilier cantonal visant à supprimer la valeur locative pour les propriétaires. Les cantons alpins dénoncent un projet injuste qui les pénaliserait fortement, avec des pertes estimées à 277 millions de francs.
Publié: il y a 22 minutes
Partager
Écouter
Christophe Darbellay lors d'une conférence de presse de la Conférence des cantons alpins, le 5 septembre 2025.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le 28 septembre, le peuple suisse se prononce sur un nouvel impôt immobilier cantonal. S'il l'accepte, la valeur locative pour les propriétaires tombera. Un «projet irresponsable», ont estimé vendredi les cantons alpins. Selon eux, cette «fausse solution» est injuste, mal conçue et entraîne des dommages économiques.

Les cantons alpins et touristiques seraient touchés de manière disproportionnée, ont-ils indiqué dans un communiqué. Les pertes de recettes cumulées s'élèveraient à environ 277 millions de francs, dont environ 150 millions de francs pour les seuls cantons et communes des Grisons, du Valais et du Tessin.

La proposition d'introduire un nouvel impôt réel pour compenser les pertes de recettes liées aux résidences secondaires est une fausse solution mal conçue, a encore critiqué la Conférence gouvernementale des cantons alpins. Son introduction doit être avalisée par le Parlement national et ceux des cantons. Elle n'est donc pas assurée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus