Publié: il y a 22 minutes

Le 28 septembre, les Suisses voteront sur un nouvel impôt immobilier cantonal visant à supprimer la valeur locative pour les propriétaires. Les cantons alpins dénoncent un projet injuste qui les pénaliserait fortement, avec des pertes estimées à 277 millions de francs.

Les cantons alpins s'unissent contre le nouvel impôt sur les logements secondaire

Les cantons alpins s'unissent contre le nouvel impôt sur les logements secondaire

Christophe Darbellay lors d'une conférence de presse de la Conférence des cantons alpins, le 5 septembre 2025. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le 28 septembre, le peuple suisse se prononce sur un nouvel impôt immobilier cantonal. S'il l'accepte, la valeur locative pour les propriétaires tombera. Un «projet irresponsable», ont estimé vendredi les cantons alpins. Selon eux, cette «fausse solution» est injuste, mal conçue et entraîne des dommages économiques.

Les cantons alpins et touristiques seraient touchés de manière disproportionnée, ont-ils indiqué dans un communiqué. Les pertes de recettes cumulées s'élèveraient à environ 277 millions de francs, dont environ 150 millions de francs pour les seuls cantons et communes des Grisons, du Valais et du Tessin.

La proposition d'introduire un nouvel impôt réel pour compenser les pertes de recettes liées aux résidences secondaires est une fausse solution mal conçue, a encore critiqué la Conférence gouvernementale des cantons alpins. Son introduction doit être avalisée par le Parlement national et ceux des cantons. Elle n'est donc pas assurée.