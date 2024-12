En Suisse, de plus en plus de personnes se déclarent en faillite privée. Elles veulent ainsi trouver le moyen de sortir de leurs dettes. Mais celle-ci est semée d'embûches. Le directeur de l'Office des faillites de Soleure explique ce qu'il faut savoir sur ce processus.

Lorsque les poursuites et les demandes de paiement s'accumulent, la faillite privée peut, dans certains cas, ramener le calme dans un ménage endetté. Photo: Getty Images

Olivia Ruffiner

Nombreux sont ceux qui savent qu'une entreprise peut faire faillite. Pas plus tard que cet été, la célèbre chaîne de magasins de la maison d'édition Weltbild a dû déposer le bilan. Comme Weltbild, un particulier peut également demander l'ouverture d'une faillite. Pour les personnes endettées, cela peut être une délivrance. Mais Martin Schmalz, chef de l'Office cantonal des faillites à Soleure, explique pourquoi la faillite n'est pas forcément la forme de gestion des dettes adaptée pour tout le monde.

Qu'est-ce qu'une faillite privée ?

Si vous ne voyez pas d'issue pour sortir de vos dettes, vous pouvez demander l'ouverture d'une faillite auprès du tribunal de votre commune de résidence. Si le tribunal approuve votre demande, vous êtes alors considéré comme insolvable. Cela signifie que les demandes de paiement et les dettes existantes deviennent caduques à partir de la date d'ouverture. «Pendant longtemps, la faillite privée a été considérée comme la panacée contre les dettes, mais ce n'est pas le cas», explique Martin Schmalz.

En effet, les dettes n'expirent pas comme par enchantement. Pendant la procédure de faillite, les personnes et les entreprises auxquelles vous devez de l'argent (créanciers) déclarent leurs créances. A la fin de la procédure de faillite, les créanciers reçoivent un acte de défaut de biens pour les créances ouvertes, qui se prescrit qu'après 20 ans.

Quels sont les avantages?

«La faillite privée fait une coupure entre les anciennes dettes et les nouvelles créances de paiement», explique Martin Schmalz. Avec l'ouverture de la faillite, toutes les poursuites sont annulées. «Si le salaire est déjà saisi, la suppression peut apporter un soulagement sensible à court terme».

Avec votre revenu, vous pouvez reprendre votre vie en main. Lors d'une faillite privée, un assainissement des dettes est mis en place en même temps. Cela peut ramener un peu de calme dans un ménage endetté.

Y a-t-il aussi des inconvénients?

Une faillite privée est toujours rendue publique. Cela peut constituer un obstacle lors d'un changement de logement ou de la recherche d'un emploi. Les créanciers en seront également informés.

De plus, la faillite privée n'est pas un assainissement et ne permet pas de se libérer de ses dettes. Les dettes subsistent sous la forme d'actes de défaut de biens. Un créancier peut les poursuivre à nouveau et faire vérifier si le débiteur a acquis de nouveaux biens entre-temps.

Martin Schmalz explique: «Le débiteur est ici quelque peu protégé dans le cadre de la faillite privée. Il peut faire opposition au motif qu'il n'a pas acquis de nouveau patrimoine, mais il doit prouver qu'il n'a pas pu se constituer un nouveau patrimoine au cours des douze derniers mois et qu'il est donc toujours considéré comme insolvable.»

Tout le monde peut-il être à l'origine d'une faillite personnelle?

En théorie, toute personne privée peut demander l'ouverture d'une procédure de faillite. «Mais en règle générale, la demande n'est accordée que dans la mesure où il n'existe aucune perspective de règlement à l'amiable des dettes privées et une disproportion entre le montant des dettes et le budget, et que la demande n'est en outre pas considérée par le tribunal comme un abus de droit. En principe, une faillite privée n'a de sens que si la personne dispose également de revenus suffisants pour assumer les factures courantes telles que le loyer, la caisse-maladie, mais aussi les denrées alimentaires et les biens de première nécessité, et ne doit pas s'endetter à nouveau», estime Martin Schmalz. «La faillite personnelle doit aussi être un nouveau départ.»

En tant que chef de l'office des faillites de Soleure, Martin Schmalz a déjà accompagné plusieurs faillites privées. Photo: zVg

Mais la personne en faillite ne doit pas non plus encaisser au point de se constituer un patrimoine. Si vous devez faire opposition parce qu'un créancier vous réclame de l'argent, le tribunal calcule si vous avez constitué un patrimoine au cours des douze derniers mois ou si vous auriez pu le faire avec vos revenus. Cette question est abordée différemment selon les cantons.

«Le tribunal ajoute un certain pourcentage au montant de base du minimum vital. S'il y a un excédent, le créancier peut continuer la poursuite dans cette mesure. Dans le canton de Soleure, on ajoute 50% au montant de base de 1200 francs pour les personnes seules, dans d'autres cantons jusqu'à 100%. De plus, les impôts sont inclus dans le minimum vital», poursuit Martin Schmalz.

Existe-t-il d'autres formes de gestion des dettes ?

«Outre la procédure de faillite, il existe d'autres procédures telles que le règlement privé à l'amiable des dettes et le sursis concordataire judiciaire. Ceux-ci font également l'objet d'un appel d'offres public, mais visent à effacer les dettes», explique Martin Schmalz.

Dans le cas du sursis concordataire, on fait appel à un administrateur qui dresse un inventaire et un état des biens du débiteur et fait des propositions d'effacement des dettes. La majorité des créanciers doit se mettre d'accord à l'amiable sur un pourcentage fixe de la dette à rembourser, et donc renoncer à une partie du montant.

Un exemple concret ressemblerait à ceci: Veronika, 38 ans, a plus de 44'800 francs de dettes qu'elle souhaite régler. La curatrice constate que le budget mensuel de Veronica permet un remboursement mensuel de 525 francs. Le tribunal accorde le sursis: Les créanciers obtiennent une quote-part consensuelle de 40% (17'920 francs) et renoncent ainsi à 60% de la créance. En contrepartie, l'employeur se déclare prêt à accorder à Veronika un prêt de 20'000 francs. Pour le remboursement, il déduit 525 francs par mois de son salaire. Au bout de trois ans, Veronika n'aura plus de dettes.