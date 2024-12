Malgré les mises en garde d'un actionnaire de Tesla contre un important krach boursier du siècle, les experts ne voient aucun signe d'une catastrophe imminente. Une décroissance est possible, mais la panique n'est pas de mise.

1/4 2024 a été une année très fructueuse pour les marchés boursiers jusqu'à présent. Photo: AFP

Nicola Imfeld

L'actionnaire et milliardaire de Tesla Leo KoGuan a fait sensation en déclarant le week-end dernier: «Je pense que la troisième guerre mondiale est arrivée. Une crise financière comme celle de 1929 menace à nouveau!». En toile de fond de ses inquiétudes: les énormes dettes publiques et les déficits budgétaires.

Léo KoGuan est connu en Amérique comme un actionnaire important de Tesla. Il mise sur des bons du Trésor à trois mois, qui comptent parmi les placements les plus sûrs au monde, car ils sont garantis par la solvabilité du gouvernement américain. Mais la panique du milliardaire est-elle légitime?

Les cours boursiers n'ont fait que grimper

Le fait est que la grande majorité des observateurs ne s'attendent pas du tout à un krach boursier en 2025, et encore moins à l'effondrement du siècle. Dans les milieux boursiers, on parle plutôt d'une possible baisse d'environ 20% dans le pire des cas.

Les grands indices boursiers occidentaux sont en train de battre des records, les États-Unis en tête. Une correction de la courbe serait donc la conséquence historiquement logique. Toutefois, des experts l'ont déjà prédite pour 2024. Hormis la chute boursière de courte durée début août, motivée par les craintes inflationnistes américaines, les cours boursiers n'ont fait que grimper.

Mais il y a aussi des personnes de poids qui semblent prévoir une correction fixe en 2025. La société d'investissement Berkshire Hathaway, propriété de l'homme d'affaires Warren Buffet, se sépare depuis cet été de quelques positions pourtant solides du milieu boursiers, sans acheter de nouvelles actions.

«La bourse américaine n'est pas dans une bulle»

Warren Buffett lui-même a toujours souligné qu'il était impossible de chronométrer le marché, c'est-à-dire de prévoir le moment exact des chutes ou des fortes hausses du marché. Mais le milliardaire est ce qu'on appelle un investisseur «value». Cette stratégie consiste à «acheter de grandes entreprises à bas prix» et, selon cette stratégie d'investissement, il n'y a actuellement guère de possibilités prometteuses sur les marchés boursiers, les valorisations de la plupart des entreprises étant déjà trop élevées.

« Nous sommes convaincus que les groupes américains pourront continuer à réaliser des rendements supérieurs à la moyenne dans les années à venir Grace Peters, directeur de la stratégie d'investissement globale chez J.P. Morgan Private Bank »

La panique n'est donc pas de mise. A part Léo KoGuan, aucune personne de poids ne parle d'un «crash du siècle». «La bourse américaine ne se trouve pas dans une bulle», a récemment déclaré Grace Peters, qui dirige la stratégie d'investissement globale chez J.P. Morgan Private Bank. «Nous sommes au contraire convaincus que les groupes américains pourront continuer à réaliser des rendements supérieurs à la moyenne dans les années à venir, ce qui se traduira par une hausse des cours boursiers.»