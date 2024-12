Les super-riches prévoient d'investir malgré leurs inquiétudes, comme le montrent un sondage UBS. Ils sont 40% à vouloir investir dans l'immobilier et les actions, et autant dans les valeurs refuges comme l'or. Les risques géopolitiques les inquiètent.

Même inquiets, les super-riches continuent d'investir dans l'immobilier et l'or

Même inquiets, les super-riches continuent d'investir dans l'immobilier et l'or

Et ils achètent du cash

Près d'un tiers des super-riches souhaitent acheter du cash en réaction aux risques géopolitiques. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Nicola Imfeld avec l'ATS

Le nombre de super-riches et leur fortune ont considérablement augmenté en l'espace de dix ans. En avril 2024, il y avait 2682 milliardaires selon une étude d'UBS. C'est environ 50% de plus qu'en mars 2015, comme l'annonce la grande banque ce jeudi matin.

Leur fortune totale a augmenté de 121% durant cette période pour atteindre 14 billions de dollars. A titre de comparaison, cela représente environ la moitié de la performance économique totale des Etats-Unis l'année dernière.

Quels milliardaires ont le plus gagné

La fortune des milliardaires a augmenté plus fortement que l'indice des actions mondiales, le MSCI AC World, qui a progressé de 73% sur la même période, selon l'étude publiée jeudi. En Chine, les milliardaires ont connu une forte hausse jusqu'en 2020, puis une légère baisse. Aux Etats-Unis, les fortunes ont connu une croissance constante, tout comme en Europe, à quelques exceptions près.

«Les milliardaires de la technologie ont enregistré les plus fortes augmentations de fortune», a constaté UBS. Au total, leur patrimoine a triplé entre 2015 et 2024 pour atteindre 2,4 billions de dollars. La banque mentionne notamment un boom dans les domaines industriels tels que l'intelligence artificielle générative, la cybersécurité, la fintech, l'impression 3D et la robotique.

Les super-riches inquiets de la géopolitique



Lors d'un sondage, un peu plus de 40% des milliardaires interrogés par UBS ont déclaré vouloir investir davantage dans l'immobilier et les actions des pays industrialisés au cours des douze prochains mois. 40% d'entre eux souhaitent plutôt se tourner vers les valeurs refuges comme l'or et les autres métaux précieux.

A noter: 31% veulent augmenter leurs réserves de liquidités et donc investir dans du cash. «Cela pourrait refléter les craintes d'une augmentation des risques géopolitiques et des valorisations des marchés boursiers», conclut UBS.