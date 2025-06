Au menu de ce mardi 24 juin: les données de politiciens suisses trop négligents, encore des dons pour Blatten, les relations entre la Suisse et l'UE, les méfaits de l'IA, et l'implication suisse au Moyen-Orient.

16% des membres du Conseil fédéral, national et des Etats ont vu leurs données personnelles sensibles finir sur le Darknet. Photo: Keystone

Que se passe-t-il en Suisse ce mardi 24 juin? Pour vous tenir au courant en un clin d'oeil, Blick, avec le soutien de l’ATS, a rassemblé l’essentiel des infos à retenir aujourd’hui. C'est parti:

1 Les données sensibles des politiciens sur le darkweb

De nombreux politiciens suisses sont trop insouciants avec leurs données, met en garde une étude de l'entreprise suisse Proton et de la société américaine Constella Intelligence, reprise mardi par les journaux du groupe Tamedia. Selon cette enquête, 16% des membres du Conseil fédéral, du Conseil national et du Conseil des Etats ont vu leurs informations personnelles sensibles se retrouver sur le Darknet. L'entreprise genevoise ne donne pas de nom, mais a informé les personnes concernées. Ces données ont atterri sur cette partie cachée d'Internet parce que les politiciens ont inscrit leurs adresses e-mail sur des services externes comme LinkedIn, Dropbox ou Adobe, qui ont été victimes de piratage. Au total, 44 comptes de messagerie ont été affectés et 78 mots de passe ont atterri sur le Darknet.

2 L'Argovie se mobilise pour Blatten

57 des 197 communes argoviennes ont fait don de près de 300'000 francs aux habitants de Blatten (VS), dont le village a été en grande partie détruit par un éboulement, ont calculé mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Avec la contribution du canton, c'est plus d'un demi-million de francs d'aide qui a été récolté en Argovie. Les dons doivent être utilisés entre autres pour une aide financière directe aux habitants du village valaisan, des contributions aux frais de location de logements temporaires ainsi qu'un soutien en cas de pertes de revenus et de pertes d'exploitation.

3 Un accord provisoire entre la Suisse et l'UE

Le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis se rend mardi à Bruxelles pour y signer une déclaration commune qui fixe les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Union européenne (UE) pour la période allant de la fin 2024 à l'entrée en vigueur des nouveaux accords négociés entre Berne et Bruxelles. Ce régime transitoire concerne notamment, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025, la recherche et l'innovation. Les chercheurs suisses auront ainsi accès aux appels d'offres des programmes Horizon Europe, Euratom et Digital Europe.

4 L'IA aussi gourmande que le nucléaire

Les centres de calcul consommeront bientôt en Suisse autant d'électricité que celle produite par une centrale nucléaire en raison du boom de l'intelligence artificielle, affirme une étude commandée par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et relayée mardi par la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Les centres de calcul représentent actuellement 7% de la consommation totale d'électricité en Suisse. Ce chiffre pourrait passer à 15% d'ici à 2030, ce qui représente autant d'électricité que celle produite par une centrale nucléaire. L'étude souligne que, sans contre-mesures, il sera nécessaire de limiter les nouveaux centres de données en Suisse. Cette tendance a commencé dès 2022 avec le lancement de Chat-GPT aux Etats-Unis. Le nombre de centres de données y a augmenté de 25% en l'espace d'un an.

5 La Suisse déçoit sur le conflit au Moyen-Orient

L'ambassadrice d'Israël en Suisse Ifat Reshef se dit, dans «Le Temps» de mardi, «déçue» des déclarations de la Suisse sur la guerre entre l'Iran et Israël. «Berne a toujours tendance à chercher un équilibre entre toutes les parties en conflit. Et c'est parfois très artificiel», ajoute-t-elle. Mais précise la diplomate, «dans ce cas, aucune comparaison [n'est] possible entre les deux parties, car c'est l'Iran qui met clairement en danger la sécurité d'Israël» avec son programme d'enrichissement nucléaire. Après l'attaque américaine contre plusieurs sites nucléaires iraniens dimanche, la Suisse avait fait part de sa profonde préoccupation par l'escalade dangereuse depuis le 13 juin. Elle avait appelé toutes les parties à faire preuve «d'un maximum de retenue».