Au menu de ce mercredi 9 juillet: Berne et les droits de douane de Trump, la nouvelle cible des Renseignements, le chantage à Tidjane Thiam, la piscine anti-Français de Porrentruy continue de faire des remous et pour finir un peu de sport.

Le Conseil fédéral a envoyé une déclaration d'intention à Trump pour un accord commercial. Photo: AFP

Après les pluies du début de semaine, le soleil est de retour en Suisse romande ce mercredi 9 juillet. Du côté de l'info, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose, comme chaque jour de la semaine, un florilège des infos suisses du jour. C'est parti:

1 Berne tente de se garantir les faveurs de Trump

Le Conseil fédéral a approuvé à la fin de la semaine dernière une déclaration d'intention pour un accord commercial avec les Etats-Unis suite aux droits de douane imposés par Washington, rapportent mercredi la «Neue Zürcher Zeitung», le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». En raison des vacances du Conseil fédéral, la décision a été prise par circulaires. L'exécutif a ensuite signalé son accord par écrit. La déclaration d'intention garantit à la Suisse de ne pas subir une nouvelle hausse des droits de douane et à l'industrie pharmaceutique suisse d'être exemptée de taxes douanières. En contrepartie, certains droits de douane agricole doivent être réduits, par exemple sur les fruits de mer, les agrumes et le whisky. Le président américain Donald Trump avait évoqué pour la Suisse une surtaxe généralisée de 31%. Sa réponse est encore attendue.

2 Les extrémistes dans le viseur des Renseignements

Les extrémistes rejetant l'Etat se retrouvent dans le viseur du Service de renseignement de la Confédération (SRC), relate mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». Le SRC indique s'être coordonné avec la police cantonale zurichoise pour établir une image de la situation et identifier les éventuelles structures de groupes violents. La direction opérationnelle est assurée par la police cantonale et la responsabilité générale par le service de renseignement, précise ce dernier. Cette décision a été prise à la suite d'une tentative d'enlèvement avec arme à Pfäffikon (ZH), au cours de laquelle un extrémiste présumé aurait agressé un employé municipal.

3 L'ex-gouvernante de Tidjane Thiam repasse devant la justice

L'ancienne gouvernante de l'ex-chef de Credit Suisse Tidjane Thiam comparaît mercredi devant la Cour suprême de Zurich, accusée d'avoir voulu faire chanter son ancien patron. Après son acquittement en première instance, Tidjane Thiam a fait appel. Il est reproché à cette femme de ménage de 43 ans d'avoir voulu calomnier son ancien chef auprès du Comité international olympique (CIO) afin de lui extorquer de l'argent.

4 L'AfD s'inspire de la piscine anti-Français de Porrentruy

La décision de Porrentruy (JU) d’interdire l’accès de sa piscine aux non-résidents suisses, notamment aux Français, continue de faire des vagues, y compris à l’étranger. En Allemagne, le parti d’extrême droite AfD s’en inspire ouvertement, souligne Blick. Sa députée Carina Schiessl réclame une mesure similaire pour les piscines allemandes: «Je demande l’interdiction des hommes étrangers dans les piscines allemandes, comme la Suisse l’a fait», écrit-elle sur X. Elle a également publié sur Telegram un photomontage barré du slogan «Zone sans talahon», un terme péjoratif désignant de jeunes hommes issus de l’immigration arabe, perçus comme perturbateurs. En Suisse, la mesure jurassienne est vivement critiquée: la Commission fédérale contre le racisme, le canton du Jura et plusieurs partis la jugent discriminatoire et disproportionnée.

5 L’heure de vérité pour Belinda Bencic

La Suissesse Belinda Bencic devra sortir le grand jeu mercredi face à la Russe Mirra Andreeva pour se hisser dans le dernier carré du tournoi de tennis de Wimbledon. Le quart de finale doit débuter à 14h30 sur le Centre Court. La Russe de 18 ans, 7e du classement WTA, n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers matches joués sur le gazon londonien. Quant à la St-Galloise, elle n'a passé qu'une seule fois les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem, en 2019 à l'US Open où elle avait été arrêtée en demi-finale.