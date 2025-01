Stadler Rail est à la bourre au Royaume-Uni

Stadler Rail a pris du retard sur la livraison de la commande Nexus au Royaume-Unis (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Quelles sont les actualités suisses qui vont compter ce jeudi 30 janvier? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des infos du jour. C'est parti:

1 Stadler Rail à la bourre

Le fabricant de trains Stadler Rail a pris du retard dans la livraison de la commande de Nexus. La société ferroviaire exploite le métro de Tyne and Wear dans les villes de Newcastle, Sunderland et Gateshead au nord-est de l'Angleterre, rapportent les journaux du groupe CH Media. Des tests supplémentaires avec l'électronique du train sont en cause. La moitié des 46 trains commandés en 2020 vont être mis sur les rails d'ici la fin de l'année. L'autre moitié devrait être livrée en 2026. En revanche, Stadler Rail a augmenté la production au Kazakhstan. Le constructeur de trains prévoit d'y créer 600 emplois, soit 200 de plus qu'annoncé.

2 Le verdict des parents jugés pour soutien à Daech

Le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone rend jeudi son jugement au procès des parents d'un jeune parti combattre en Syrie. Ils sont accusés de soutien à l'Etat islamique pour avoir versé 50'000 francs pour subvenir aux besoins de leur enfant.

3 La campagne des hôtels de montagne

L'Aide suisse à la montagne présente jeudi sa campagne annuelle 2025, qui vise à soutenir les établissements hôteliers de montagne qui investissent dans des infrastructures modernes. L'organisation entend montrer l'importance des petites destinations touristiques pour l'économie suisse.

4 Un nuisible menace la nature fribourgeoise

Le Service des forêts et de la nature (SFN) du canton de Fribourg présente jeudi l’état de la situation concernant le capricorne asiatique. Le résultat des analyses génétiques de l'individu trouvé à Marly en automne 2024 oblige à prendre de nouvelles mesures de lutte. Pour rappel, cet insecte exotique nuisible est particulièrement dangereux pour les feuillus.

5 Le renvoi d'une fillette gravement malade pose questions

Sur la base du reportage de Blick, qui est parti retrouver une fillette turque renvoyée de force vers Zagreb alors qu’elle était gravement malade, le député socialiste vaudois Julien Eggenberger a décidé d'interpeller le Grand Conseil vaudois. L’élu a adressé au Conseil d’Etat le 28 janvier, une série de questions sur le respect des droits humains, le suivi de la santé des personnes migrantes et les renvois vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin. Pour le politicien, le renvoi de la fillette n'est que la partie visible de l'iceberg.