Au menu de ce mercredi 22 janvier: la succession de Viola Amherd, les trous dans la caisse à cause des impôts impayés, L'intérêt de Flixtrain pour la Suisse, Viola Amherd au WEF et pour finir un peu de cinéma suisse.

Qu'est-ce que peut bien nous réserver l'actualité en ce milieu de semaine? Pour y répondre, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous a concocté un florilège d'infos suisses de ce mercredi 22 janvier.

1 Les favoris pour succéder à Viola Amherd défilent

Le conseiller aux Etats centriste grison Stefan Engler dit mercredi dans la «Südostschweiz» ne pas être intéressé par une candidature au Conseil fédéral. «Je suis mieux placé pour être élu président du Conseil des Etats en décembre», déclare-t-il dans le journal. Stefan Engler, qui a siégé au Conseil d'Etat grison de 1999 à 2010, a été cité comme successeur possible de la ministre de la défense Viola Amherd, qui a annoncé sa démission pour la fin mars. Le Centre est à la recherche d'un successeur à la conseillère fédérale valaisanne. De nombreux favoris ont déjà fait part de leur non-candidature, dont le dernier en date, le conseiller national Martin Candinas (Centre/GR).

2 Les impôts impayés pèsent sur St-Gingolph

Le montant des impôts impayés dans la commune de St-Gingolph (VS) atteint 1,5 million de francs, indique mercredi la «Neue Zürcher Zeitung», citant l'Inspection des finances valaisanne. Cette somme correspond à un tiers du budget annuel de la commune. L'Inspection des finances explique les retards de paiements par les fréquents changements de caissier communal ainsi que par le manque de contrôles internes. Malgré ce trou dans les entrées financières, la commune a pu continuer à fonctionner, remarque la NZZ.

3 Flixtrain lorgne sur la Suisse

La compagnie ferroviaire allemande à bas coût Flixtrain a fait part de son intérêt pour desservir des destinations en Suisse, écrit mercredi Blick. Elle s'intéresse à la liaison entre Zurich et Munich ainsi qu'un prolongement de la ligne Berlin-Bâle vers Zurich. Ses visées s'inscrivent dans le cadre du projet d'accord européen qui ouvre partiellement le trafic ferroviaire international et facilite l'accès au marché pour des entreprises comme Flixtrain. La ligne Zurich-Munich fait partie des dix projets-pilotes soutenus par l'UE. Flixtrain est en contact avec la Commission européenne et l'Office fédéral des transports (OFT), a déclaré un porte-parole à Blick.

4 Clap de fin pour Viola Amherd au WEF

La ministre suisse de la défense démissionnaire Viola Amherd va visiter ses troupes mercredi au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), pour la dernière fois avant son départ annoncé pour la fin mars, alors que son parti cherche encore un successeur. Son collègue de l'économie Guy Parmelin va, quant à lui, conclure un accord entre le Kosovo et l'AELE après deux ans de négociations. Enfin, le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis doit donner un premier bilan de ses réunions au WEF, tandis que des dirigeants controversés, parmi lesquels le président argentin Javier Milei, prendront la parole.

5 Les Romands seront-ils récompensés aux journées de Soleure?

Les amateurs de cinéma suisse ont rendez-vous à partir de mercredi à Soleure: les 60e Journées de Soleure ouvrent avec un documentaire de Thomas Haemmerli, «L'héritage de Bruno Stefanini», en présence de la ministre suisse de la culture Elisabeth Baume-Schneider. Un deuxième film romand concourt dans la catégorie reine, le prix de Soleure: «Hôtel Silence» de la Genevoise Léa Pool. Il en va de même pour le prix du public avec «Road's End In Taiwan» ("Sur les chemins de Taïwan», en français) d'une autre Genevoise, Maria Nicollier.