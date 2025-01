Deux Suisses racontent leur enlèvement par des talibans au Pakistan

Ce qui avait commencé comme un voyage de rêve s'est transformé en cauchemar: Daniela Widmer et David Och ont été retenus en otage par les talibans au Pakistan pendant plus de huit mois. Quatorze ans plus tard, le couple raconte leur histoire sur scène.

1/5 En mai 2011, Daniela Widmer et David Och sillonnent la Turquie dans leur propre bus VW. Photo: Zvg

Katja Richard

Une fois n'est pas coutume, Daniela Widmer et David Och se retrouvent à nouveau sous les feux des projecteurs. Le couple, aujourd'hui séparé, a acquis une notoriété involontaire en tant qu'otages: ils ont été retenus plus de huit mois par les talibans avant de réussir à s'échapper.

Même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis cet évènement, une expérience aussi marquante qu'un enlèvement marque à vie. «Il m'arrive encore d'y penser, mais moins souvent et plus brièvement qu'à l'époque. Je peux m'en accommoder», confie Daniela Widmer. Elle est désormais mère et occupe depuis huit ans le poste de maire de la commune de Bellikon, dans le canton d'Argovie. De son côté, David Oche, ancien policier, a entamé des études de psychologie et de criminologie. Il travaille aujourd'hui comme technicien en drones dans le canton de St-Gall, où il vit avec sa femme et ses deux enfants.

Un road trip qui finit mal

Tout semblait idyllique lorsque Daniela Widmer et David Och ont parcouru leurs premiers kilomètres sur l'ancienne route de la soie dans leur minibus. Ce voyage s'est terminé brutalement le 1er juillet 2011, au Pakistan. Le couple a alors été attaqué par un groupe d'hommes près de la ville de Loralai et emmené chez des talibans. Craignant pour leur vie, ils ont planifié leur fuite. Après 259 jours d'emprisonnement, ils y sont finalement parvenus.

En juin 2011, le couple se prend en photo dans le nord de l'Inde. Sur le chemin du retour, ils sont attaqués au Pakistan. Photo: Zvg

Le retour en Suisse en mars 2012 a été un choc: le couple a été accusé d'insouciance et d'être en partie responsable de leur enlèvement. De plus, personne ne voulait croire qu'ils avaient réussi à s'échapper des mains des talibans. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a souligné qu'aucune rançon n'avait été versée. Il a simplement confirmé la collaboration avec les autorités pakistanaises, sans donner de détails sur le rôle de ces dernières dans la libération du couple.

« Je suis convaincue que le sujet intéresse toujours et qu'il donne des informations passionnantes au public Daniela Widmer, ancienne otage des talibans »

Depuis, les relations entre les deux anciens otages et le grand public sont divisées. Tous deux vivent en retrait et choisissent soigneusement leurs apparitions médiatiques. Sur mandat du DFAE, ils ont fait une tournée de conférences en Suisse dans le cadre de mesures de prévention. «Maintenant, nous nous produisons pour la première fois en public en Suisse», dit Daniela Widmer.

Après le film, des représentations en direct

.En 2013, Daniela Widmer et David Och ont publié leur récit d'expérience «Et demain, vous serez morts: 259 jours en tant qu'otages des talibans». Le livre a été adapté en 2021 au cinéma par le réalisateur Michael Steiner sous le titre «Nos otages». Mais alors pourquoi un spectacle maintenant? «La plateforme de spectacles multimédias Explora nous a sollicités il y a deux ans déjà. Nous avons pris notre temps avant d'accepter», explique Daniela Widmer. «Maintenant, je suis convaincue que le sujet intéresse toujours et qu'il donne des informations passionnantes au public.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'organisateur confirme le scepticisme initial des anciens otages. «Ce n'est pas une histoire facile qu'ils nous racontent», explique Gabriel Gersch, copropriétaire d'Explora. Pour lui, il s'agit de l'histoire la plus explosive qu'ils aient présentée au cours des 20 dernières années. «Ce récit donne un aperçu d'une société patriarcale ultra-conservatrice, de la personnalité de ces preneurs otages, de négociations et de rançons. Et au centre de tout ça, un jeune couple dont la vie n'a plus été la même après des mois passés dans la peur de la mort.»

Daniela Widmer souligne: «Malgré la dureté de cette histoire, notre spectacle comporte aussi des moments légers et des anecdotes presque humoristiques. C'est aussi cela qui nous a permis de surmonter cette période.»