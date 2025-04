Au programme de ce lundi 14 avril: les réserves de la BNS, SwissRe dans la tourmente, une candidate pour reprendre les rênes de l'ONU, l'Eurovision et pour finir le nouveau Grand Conseil valaisan.

Milliards en moins: La BNS voit fondre ses réserves à cause du dollar

Milliards en moins: La BNS voit fondre ses réserves à cause du dollar

Les réserves de devise de la BNS ont fondu de 25 milliards depuis le début de l'année. Photo: KEYSTONE

Pour vous accompagner dans cette nouvelle semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un tour d'horizon des infos qui vont compter. Alors que nous réserve l'actu suisse ce lundi 14 avril? Réponse:

1 25 milliards en moins dans les réserves de la BNS

Les réserves de devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont diminué d'environ 25 milliards de francs depuis le début de l'année, selon une extrapolation du chef des placements de la Banque cantonale de Saint-Gall Thomas Stucki relayée lundi par la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). En cause, la forte baisse du cours du dollar, dévalué d'environ 9% par rapport au franc. Le billet vert représente désormais la plus grande part des réserves de la BNS. Thomas Stucki s'attend à ce que la BNS réduise à nouveau sa dépendance vis-à-vis du dollar. Le journal évoque des efforts de la part du gouvernement américain pour affaiblir sa propre monnaie, voire l'introduction d'une taxe sur les emprunts d'Etat américains.

2 SwissRe visée pour son soutien à la déforestation

Le géant de l’assurance SwissRe est pointé du doigt pour certains de ses contrats au Brésil, rapporte lundi «Le Courrier». Une pétition soutenue par Public Eye a été remise vendredi à l’Assemblée générale de l’assureur lui demandant de cesser de soutenir la déforestation et de résilier ses contrats avec les exploitations fautives. Entre 2016 et 2022, SwissRe a conclu au moins 19 polices d’assurance pour protéger les cultures ou l’élevage dans des exploitations sur lesquelles les autorités brésiliennes avaient constaté une déforestation illégale et d’autres infractions, selon Public Eye.

3 Une femme à la tête de l'ONU?

La secrétaire générale de la Cnuced, Rebeca Grynspan, basée à Genève, ne cache pas son intérêt à succéder, en 2026, au secrétaire général des Nations unies (ONU), le Portugais Antonio Guterres, écrit lundi «Le Temps». L'économiste costaricaine de 69 ans regrette qu'en 80 ans d’existence, l’ONU n’a jamais élu une femme à sa tête. «Le processus de sélection doit être basé sur le mérite. Et les femmes compétentes pour cette fonction abondent», affirme-t-elle au journal. En attendant, la Cnuced devra subir des coupes de 20% cette année. Sa patronne est confiante, estimant que l’écosystème genevois est suffisamment robuste pour résister.

4 Plus d'infos sur l'Eurovision

Un mois avant la tenue de l'Eurovision à Bâle en mai prochain, on en apprendra plus lundi, après une conférence de presse de la SSR, sur la cérémonie d’ouverture, le concept des shows, les premiers Intervall-Acts (entr'actes) et le dispositif de transport public notamment. La cité rhénane s'attend à accueillir 50'000 personnes par jour pendant le week-end de la finale qui se tiendra le 17 mai prochain.

5 Le nouveau Grand Conseil valaisan siégera

Six semaines après le verdict des élections cantonales, le Grand Conseil valaisan élu pour la période 2025-2029 siégera pour la première fois, lundi. Les 130 députés et autant de députés suppléants seront assermentés à l'occasion de cette session constitutive. Il en ira de même pour les membres du gouvernement, notamment les nouveaux élus, Franziska Biner et Stéphane Ganzer. Le Parlement élira ensuite la nouvelle présidente du Grand Conseil, Patricia Constantin. La socialiste d'Ayent succèdera à Murielle Favre-Torelloz (Le Centre).