Mauro Poggia se battra pour une caisse unique: un «coup de gueule genevois»

Mauro Poggia sait qu'il y a peu de chance que la caisse unique cantonale passe, mais pour lui c'est également l'occasion de passer «un coup de gueule genevoise». Photo: keystone-sda.ch

C'est la fin de la semaine. Et devant vous, le week-end. Il ne reste plus que quelques heures. Alors pour vous accompagner, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose cinq actus suisses qui vont compter ce vendredi 6 décembre.

1 «Un coup de gueule genevois»

Le sénateur Mauro Poggia (MCG/GE) défendra lundi prochain au Conseil des Etats l'initiative genevoise visant à mettre en place une base légale permettant aux cantons de se doter de caisses cantonales uniques. «Même les plus libéraux doivent constater que la concurrence ne fonctionne pas pour les assurances maladie», estime mauro Poggia dans une interview à la «Tribune de Genève» et «24 heures». Si la caisse unique peut «faire peur» de prime abord, le système existe déjà dans certains domaines, comme la Suva. S'il imagine déjà une caisse régionale Vaud-Genève, Mauro Poggia ne se fait pas d'illusions: «L’initiative va être rejetée, car elle saute une étape. C’est juste un coup de gueule genevois.»

2 Des entreprises endettées à cause des ambassades

Des ambassades étrangères en Suisse ont escroqué 1,35 million de francs à des entreprises locales. Les débiteurs sont généralement issus de l'entourage des représentations étrangères à Berne, explique Blick. Des sociétés de catering, par exemple, se sont retrouvées avec des dettes sur les bras. En effet, l'immunité diplomatique protège dans de nombreux cas contre les ordres de paiement ou les saisies.

3 Une grossesse critique pour Céline Amaudruz

La conseillère nationale Céline Amaudruz (UDC/GE) ne participe pas à la session parlementaire d'hiver en raison d'une grossesse critique. «Je suis à près de cinq mois de grossesse», annonce-t-elle dans la «Tribune de Genève» et «24 heures». La Genevoise de 45 ans est «sous une étroite observation médicale» pour cette seconde grossesse «incertaine» et «pas sans risque» pour sa santé. La politicienne a décidé de révéler cette grossesse en partie pour couper court aux interrogations qui commençaient à circuler sous la Coupole fédérale.

4 Des routes toujours plus mauvaises

L'Office fédéral des routes (OFROU) a eu de plus en plus de mal à atteindre ses propres objectifs. L'état du réseau routier s'est dégradé ces dernières années, relèvent les titres alémaniques de Tamedia sur la base du rapport sur l'état du réseau de l'OFROU. En 2013, la note d'état moyenne était de 1,78: plus la note est élevée, plus l'état est mauvais. L'année dernière, la note atteignait 1,84. La valeur cible se situe à 1,76. La raison de cette évolution est que la Confédération a repris de nombreux tronçons routiers des cantons en vertu du nouvel arrêté sur le réseau 2020. Dans l'ensemble, le réseau des routes nationales est en bon état, selon l'OFROU.

5 Des taxes d'étude triplées?

Le Conseil des EPF (Ecoles polytechniques fédérales) doit annoncer vendredi sa décision définitive sur le triplement des taxes d'étude pour les étudiants étrangers de l'EPFL et l'EPFZ domiciliés en Suisse. Les associations d'étudiants des deux hautes écoles scientifiques s'opposent à cette hausse. Une consultation a été lancée cet été.