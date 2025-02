Markus Ritter se vante d'être éloigné de l'armée... qu'il aspire à diriger

Markus Ritter s'est lancé dans la course au Conseil fédéral pour remplacer Viola Amherd. Photo: KEYSTONE

Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin! L’occasion parfaite pour rappeler à nos proches combien ils comptent pour nous. Et pour vous accompagnée durant cette journée placée sous le signe de l'amour, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un florilèg des actus suisses qui vont compter aujourd'hui.

1 Markus Ritter, loin de l'armée

«Aujourd’hui, je crois que c’est plutôt un avantage de ne pas avoir été proche de l’armée. J’arriverai avec un regard neuf pour résoudre les problèmes et trouver des solutions rapidement», explique Markus Ritter dans «Le Temps». Le centriste saint-gallois, candidat à la succession de Viola Amherd, précise qu'en treize ans au Parlement, il a appris tous les rouages de la politique, tout en ayant fait ses preuves à la tête de l’Union suisse des paysans. «Nos relations avec l’OTAN doivent être analysées, je le répète, mais nous demeurons un pays militairement neutre», précise encore le conseiller national au journal.

2 Pour la BNS, les taux d'intérêt négatifs sont bénéfiques

Petra Tschudin, membre de la direction de la Banque nationale suisse (BNS), a expliqué l'importance des taux d'intérêt négatifs pour la Suisse dans une interview avec la «Neue Zürcher Zeitung». En tant que petite économie ouverte, cet instrument est important pour influencer le taux de change, a déclaré Petra Tschudin. Les taux d'intérêt négatifs permettent, même dans un environnement de taux bas, de gérer l'écart des taux pour que le franc ne s'apprécie pas trop par rapport aux autres monnaies. En Suisse, le taux de change a une grande influence sur la stabilité des prix. L'objectif de la BNS est de garantir cette stabilité, a-t-elle encore rappelé.

3 Un nouveau pôle d'IA pour les soins

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Département de la santé et des mobilités (DSM) du canton de Genève et le Wyss Center for Bio and Neuroengineering signeront vendredi une convention tripartite. Objectif: créer au campus Biotech un pôle de référence en intelligence artificielle pour les soins, la santé et la neuromodulation. Ce partenariat a pour objectif d’améliorer significativement les traitements et la prévention des troubles neurologiques et psychiatriques. L’inauguration est prévue dans la seconde moitié de l’année.

4 Les défis de KKS et Viola Amherd à Munich

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et la ministre de la Défense Viola Amherd participent à la Conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvre vendredi. La guerre en Ukraine sera l'un des thèmes centraux de cette conférence qui réunit jusqu'à dimanche de hauts responsables politiques du monde entier, dont le vice-président américain J.D. Vance. Aussi bien Karin Keller-Sutter que Viola Amherd profiteront de l'occasion pour s'entretenir avec leurs homologues, en particulier européens.

5 Une patinoire flambant neuve pour le HC La Chaux-de-Fonds?

La Ville de La Chaux-de-Fonds présente le rapport du Conseil communal relatif au projet de reconstruction des patinoires des Mélèzes qui sera soumis au Conseil général le 19 mars. L'investissement, dans le cadre d'un partenariat public-privé, se monte à 69 millions de francs. Il doit permettre de renforcer l'attrait de la Métropole horlogère dans le domaine sportif et de doter le HC La Chaux-de-Fonds, club romand de hockey sur glace le plus titré, d'un outil de travail performant.