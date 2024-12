Andreas Glarner, président de l'UDC Aarau soupçonne l’existence d’une «taupe» au sein de la direction du parti. Photo: KEYSTONE

Pour vous accompagner dans ce début de semaine, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce lundi 2 décembre? Réponse:

1 Une «taupe» au sein de l'UDC?

Blick révélait en novembre dernier, qu'Andreas Glarner, président de l'UDC Aarau et conseiller national devait annoncer en interne sa démission le 12 décembre prochain. Le concerné souhaite que la «taupe» responsable de cette indiscrétion démissionne de la direction du parti. S'il s'agit d'un membre qui siège au sein de cet organe, son affiliation doit être suspendue, écrit l'«Aargauer Zeitung», citant un courriel d'Andreas Glarner à la direction. Il y qualifie de «condamnable et détestable» le fait que quelqu'un n'ait pas respecté le silence convenu.

2 KKS, nouvelle présidente de la Confédération

La session d'hiver des Chambres fédérales s'ouvre lundi. Maja Riniker (PLR/AG) sera élue présidente du Conseil national. Son collègue de parti Andrea Caroni (AR) accédera lui au perchoir du Conseil des Etats. Le budget de la Confédération 2025 sera le gros dossier de la session, comme chaque fin d'année. Autre moment-clé: l'élection à la présidence de la Confédération. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter accédera à cette fonction pour la première fois de sa carrière. D'autres thèmes marqueront encore la session, comme la coopération internationale, l'asile ou encore la 13e rente AVS.

3 Les psys seront-ils toujours remboursés?

Le conflit tarifaire pour les psychothérapies n'est pas résolu à la veille de l'expiration des tarifs de travail provisoires. Pour rappel, depuis juillet 2022, les psychothérapeutes peuvent facturer directement aux caisses d'assurance maladie si un médecin a prescrit la thérapie. La Fédération suisse des psychologues (FSP) a déposé des demandes de prolongation auprès de onze cantons concernés, écrivent les journaux alémaniques de CH Media. L'organisation faîtière des assureurs maladie Santésuisse a récemment fait la même demande. Selon elle, les négociations sont actuellement suspendues. En revanche, la FSP a indiqué qu'elles étaient en bonne voie.

4 Le procès d'un pédophile en série débute

Entre 2016 et 2020, un homme aujourd'hui âgé de 39 ans aurait violé, contraint, blessé et drogué au moins sept enfants dans le canton Thurgovie, relève Blick. Il aurait également abusé de huit femmes. L'auteur présumé des faits aurait filmé ses actes. La plus jeune des victimes n'avait que quatre ans lors de l'un des premiers délits enregistrés sur une vidéo. L'individu est emprisonné depuis 2020 et son procès s'ouvre mardi au Tribunal de district de Frauenfeld.

5 Aucun recours pour les gradins fermés?

La direction de la sécurité bernoise veut priver les supporters des Young Boys de leur droit de recours en cas de blocage de secteur. La ville a porté une première décision de la préfète socialiste Ladina Kirchen devant le tribunal administratif, écrivent les journaux bernois du groupe Tamedia. Une décision du tribunal sur l'admissibilité des blocages de secteurs aurait donc des conséquences dans toute la Suisse.