Entre 2016 et 2020, un homme aujourd'hui âgé de 39 ans aurait violé, contraint, blessé et drogué au moins 7 enfants dans le canton Thurgovie. Il aurait également abusé de 8 femmes. Il aurait filmé ses actes.

1/4 L'homme, aujourd'hui âgé de 39 ans, aurait abusé de sept filles et de huit femmes. Photo: Sandro Zulian

Sandro Zulian

Nous sommes le 2 juillet 2020. Petra M.*, la mère de Linda M.*, alors âgée de huit ans, entre dans un poste de police du canton de Thurgovie. Elle raconte aux policiers des faits inquiétants.

Selon ses propres déclarations, sa petite fille aurait joué avec le voisin, un ami de la famille. Dans la salle de bain, l'homme se serait soudainement déshabillé et aurait demandé à la fillette de toucher ses parties génitales.

Ce que la mère et les policiers ne savent pas encore à ce moment-là: la petite fille est loin d'être la seule et ce n'est pas la première fois – cet incident n'est que la face émergée de l'iceberg. La découverte des délits ne fait que commencer. Il s'agit de l'un des cas de pédophilie les plus violents dans le passé récent du canton de Thurgovie.

Sept enfants et huit femmes

Début août 2020, la police interroge la petite fille et ouvre une enquête pénale. Fin août 2020, l'auteur présumé Miguel H.*, aujourd'hui âgé de 39 ans, est arrêté. Son appartement est perquisitionné, des supports de données sont saisis.

Et là, le constat est terrifiant: «Outre du matériel interdit provenant d'Internet, ils contenaient d'innombrables enregistrements vidéo d'agressions sexuelles sur différents enfants et adultes, réalisés par l'accusé lui-même.»

L'ampleur des délits commis par le délinquant en série se révèle peu à peu. Sur une période de quatre ans, de 2016 à 2020, l'homme aurait maltraité au total sept filles et huit femmes – dont certaines à plusieurs reprises. La plus jeune, Linda M., n'avait que quatre ans lors de l'un des premiers délits enregistrés sur une vidéo.

Les jeunes filles qui ont été victimes de l'homme étaient pour la plupart des amies de ses deux filles et venaient lui rendre visite à son domicile. Pour les rendre dociles, il leur aurait administré une substance afin de les immobiliser. «Probablement de la kétamine ou une autre substance altérant la conscience», écrit le Ministère public.

Acte d'accusation de l'horreur

Dans l'acte d'accusation contre Miguel H., les actes présumés sont énumérés chronologiquement. On y apprend comment l'homme aurait drogué des jeunes filles de 4 à 17 ans ainsi que ses victimes adultes, comment il se serait livré à des attouchements, comment il les aurait pénétrées vaginalement, analement et oralement et comment il a enregistré le tout sur vidéo – les victimes étaient alors «profondément endormies ou sous sédation».

Presque chaque fois que des actes sont décrits, il font référence à une vidéo. Un acte d'accusation de l'horreur qui représente un défi même pour les reporters expérimentés. Au moins 18 vidéos de ce type ont été enregistrées et sont à la disposition du parquet – les procureurs, les policiers et les juges ont dû les visionner dans leur intégralité. Ces délits sont décrits en détail et consignés sur plus de 40 pages.

Depuis le 24 novembre 2020, Miguel H. n'est plus en liberté. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises, il est actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement pénitentiaire de Cazis Tignez dans le canton des Grisons – il devrait donc passer aux aveux.

La liste des faits reprochés est presque interminable: actes sexuels répétés avec des enfants, contraintes sexuelles répétées, viols répétés, profanations répétées, lésions corporelles simples répétées, pornographie répétée, représentations répétées de la violence, violation répétée du domaine secret ou privé, infractions répétées à la loi sur les stupéfiants.

Prison et interdiction de contact

Le Ministère public du canton de Thurgovie requiert une peine de prison pour l'homme. La durée de son incarcération sera connue au tribunal. En outre, Miguel H. doit bénéficier d'une mesure ambulatoire d'accompagnement de l'exécution pendant son séjour en prison.

Il ne devra plus jamais avoir affaire à des enfants et ne pourra plus entrer en contact avec les victimes pendant cinq ans après une éventuelle condamnation.

Contactée par Blick, l'avocate de Miguel H. n'a pas souhaité s'exprimer sur ces accusations. Ses défenseurs présenteront leurs arguments au tribunal, a-t-il été précisé. La présomption d'innocence s'applique. L'audience au tribunal de district de Frauenfeld débutera le 3 décembre à 8h30 et est prévue sur quatre jours au total.

* Noms modifiés