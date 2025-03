Au menu de ce vendredi 28 mars: Les effets ou non des vitamines, les F-35 et les Suisses, les fortes tensions au SSP, les clients bloqués par Zalando et pour finir l'implication de la Suisse dans l'OTAN.

Les vitamines sont inutiles sans carence, selon deux études suisses. Photo: IMAGO/Westend61

C’est bientôt le week-end pour la plupart des Suisses! Mais avant de décrocher, Blick, avec l'appui de l’ATS, vous propose un coup d’œil sur les actus marquantes de ce vendredi 28 mars. En route pour un tour d’horizon!

1 Les vitamines, une illusion coûteuse pour la plupart

Sans carence avérée, les compléments alimentaires sont sans effets sur la fatigue et la santé cardiovasculaire de la population générale. C'est le constat de deux études menées au Service de médecine interne du CHUV, publiées fin février dans l’«European Journal of Nutrition» et relayées vendredi par «Le Courrier». La première étude ne montre aucune amélioration significative de la fatigue chez les consommateurs de vitamines et minéraux. La seconde conclut qu'il n'y a pas d'association entre la prise de suppléments et la mortalité. En Suisse, près de 30% de la population consomme de tels suppléments, rappelle le journal, en se basant sur une enquête de 2022 mandatée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

2 Coup dur pour l'armée suisse

Le scepticisme concernant l'achat d'avions de combat F-35 a augmenté au sein de la population suisse: 81% des répondants sont contre cet achat, selon un sondage de Watson aussi relayé vendredi par l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et le «St. Galler Tagblatt». Le sondage représentatif réalisé en collaboration avec l'institut de recherche sociale Demoscope a interrogé 13'799 personnes. L'achat des avions de combat de type F-35 ne recueille de majorité auprès des sympathisants d'aucun parti: avec 37%, l'approbation est la plus élevée dans le camp libéral-radical (PLR).

3 Tensions au SSP, Christian Dandrès très critiqué

La secrétaire générale du Syndicat des services publics (SSP), Natascha Wey, a donné sa démission début mars pour la fin de l'année, rapportent vendredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung»/«Der Bund» et le «Tages-Anzeiger». Deux autres secrétaires centrales qui lui sont subordonnées quittent aussi le syndicat. Une majorité des sections régionales alémaniques ont critiqué le président du SSP Christian Dandrès pour son style de direction dans une lettre adressée au comité directeur, exigeant des changements organisationnels et personnels, selon les titres alémaniques de Tamedia. La démission de Natascha Wey n'est pas due à un conflit avec elle, assure Christian Dandrès. Selon les journaux, les régions de Suisse romande font bloc derrière lui.

4 Zalando durcit le ton auprès des clients

La plateforme en ligne Zalando a commencé à bloquer les comptes de clients avec trop de retours de marchandises. Quelque 10'500 clients sont désormais bloqués pour 12 mois, selon Blick. Un cinquième de la marchandise des boutiques en ligne de mode est renvoyé, selon les chiffres de la Haute école de Lucerne de 2022 cités par le journal. Un retour coûte au moins 20 francs aux commerçants en ligne. Brack ne bloque les comptes clients qu'en cas de non-paiement. Galaxus ne bloque pas de comptes, mais prend contact avec la clientèle en cas de retours excessifs, comme tout comme Brack.

5 Un ambassadeur veut un rapprochement avec l'OTAN

L'ambassadeur suisse à Bruxelles et l'OTAN, Jacques Pitteloud, plaide vendredi dans un entretien à la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) pour davantage d'exercices avec l'OTAN. Il n'a jamais entendu de représentants de l'alliance réclamer l'adhésion de la Suisse, mais celle-ci devrait en faire plus dans les domaines de la cybersécurité, de la protection des infrastructures critiques d'importance continentale et de la logistique, souligne-t-il dans la «NZZ».