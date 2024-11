Les restos valaisans boudent... la raclette!

Au menu de ce lundi 25 novembre: le clivage hommes/femmes lors des votations, des aliments toujours plus safe, le manque de raclette dans les restos valaisans, la journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, et des stations de ski qui ont la pêche!

Voilà, le week-end est désormais terminé. Pour commencer au mieux cette nouvelle semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose les 5 actualités suisses qui vont compter ce 25 novembre. En voiture:

1 Les femmes ont fait la diff' lors des votations

Le rejet de l'extension des autoroutes dimanche par les Suisses est avant tout lié à un clivage entre les hommes et les femmes, révèle un sondage postvotation de Tamedia, relayé lundi dans la «Tribune de Genève», et «24 Heures». Les premiers ont dit oui à 56%, alors que les secondes ont refusé l'objet à 61%. Les femmes ont aussi fait la différence sur la sous-location. (non à 56%) et sur la résiliation pour besoin propre (non à 59%), tandis que les hommes se sont montrés favorables à ces deux objets (respectivemetn 54% et 52% de oui). La réforme Efas constitue le seul revers pour les femmes, puisqu'elles ont voté non à 53%, pour 60% de oui chez les hommes.

2 Des aliments toujours plus safe

Si les rappels de denrées alimentaires augmentent régulièrement en Suisse depuis 2018, sauf en 2022, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) préfère plutôt parler «de fluctuations» que d'augmentation, rapportent «La Liberté» et «Le Courrier» lundi. «Il faut être très prudent avec les hypothèses, car le nombre de rappels et mises en garde dépend d'un très grand nombre de facteurs et les contaminations peuvent avoir lieu tout au long de la chaîne alimentaire», abonde dans le même sens le chimiste cantonal genevois Patrick Edder, vice-président de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse. Il y voit plutôt le signe «d'un système de sécurité alimentaire de plus en plus efficace».

3 Les restos valaisans boudent... la raclette!

Seuls 5% des 1650 restaurants valaisans proposent à leur carte de menu la raclette, le symbole culinaire du Valais, constate lundi «Le Nouvelliste». «Ça a l'air facile de servir une raclette, mais ça demande beaucoup de personnels pour le faire correctement», analyse dans le journal le président de Gastrovalais, André Roduit. Des restaurateurs interrogés par «Le Nouvelliste» évoquent pour leur part l'odeur risquant de faire fuir une partie de la clientèle ainsi que les réalités économiques. «On préfère se concentrer sur certains types de plats plutôt que de tout mélanger», résument plusieurs professionnels.

4 Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes

Comme chaque 25 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À l'échelle mondiale, près d'une femme sur trois a été victime de violences physiques et/ou sexuelles de la part de son partenaire intime, de violences sexuelles d'un autre partenaire, ou des deux, au moins une fois dans sa vie. En 2023, au moins 51'100 femmes ont subi une violence de genre qui s'est achevée par leur meurtre. Cela signifie qu'une femme a été tuée toutes les 10 minutes dans le monde.

5 Les stations de ski ont le sourire

Les chutes de neige précoces de la fin de la semaine passée ont attiré de nombreux amateurs de sports d'hiver en montagne, écrit lundi le journal Blick. Même le mini-domaine skiable de Bäretswil (ZH), situé à 750 mètres d'altitude, a été «littéralement pris d'assaut» par les clients samedi, indique dans le journal le président des remontées mécaniques Markus Ineichen. Des domaines skiables plus importants comme Davos Klosters (GR) ont fait part d'un «excellent» démarrage de la saison grâce à une météorologie idéale. La station d'Andermatt (UR) annonce plus de 1200 clients au Gemsstock, où deux pistes étaient ouvertes ce week-end.