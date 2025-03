Au menu de ce mercredi 12 mars: les débats sur le libre choix des médecins, le nouveau conseiller fédéral, la lutte contre les frelons asiatiques, la baisse des ventes d'Emmental et pour finie Swiss et les pilotes allemands.

Le Conseil national débattra ce mercredi de la potentielle fin du libre choix du médecin. Photo: Shutterstock

La journée de ce mercredi 12 mars s'annonce pluvieuse. Alors pour vous accompagner dans cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, a préparé un condensé des infos suisses qui vont compter aujourd'hui. On embarque

1 Médecin imposé par les assureurs?

Le Conseil national débattra cette semaine de la motion du Centre visant à assouplir l'obligation pour les assureurs maladie de conclure un contrat avec tous les prestataires de soins autorisés. Le ministre genevois de la Santé, Pierre Maudet, dans un entretien avec «Le Temps», alerte sur un risque majeur: la fin du libre choix du médecin. Le projet, déjà accepté par le Conseil des Etats en septembre dernier, offre la possibilité aux assureurs de choisir les médecins dont les factures seront honorées, avec la volonté de lutter contre l’explosion du volume des prestations et des coûts. «Les assureurs deviendraient les pilotes uniques du système de santé, en transposant la logique de l’assurance privée à l’assurance de base: chaque caisse maladie choisit avec qui elle travaille», déclare Pierre Maudet, qui craint un système ingérable et peu transparent. Rappelant les initiatives prises à Genève, il demande de laisser la main aux cantons.

2 Un nouveau conseiller fédéral

Qui succèdera à Viola Amherd au Conseil fédéral? L'Assemblée fédérale élit mercredi le remplaçant de la Valaisanne, qui entrera en fonction le 1er avril prochain. Le Centre présente le conseiller national saint-gallois Markus Ritter et le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister. Il ne devrait pas y avoir de surprise, les partis n'ayant pas remis en question la légitimité du siège centriste au gouvernement. Et un des deux candidats du ticket officiel devrait accéder à la fonction suprême. Naturellement, l'élection est à suivre sur Blick!

3 Vaud s'attaque aux frelons asiatiques

Contre le frelon asiatique qui se propage à toute vitesse depuis trois ans en Suisse romande, le canton de Vaud annonce un prochain «plan d'action frelon», indique mercredi «le Courrier». Vaud recensait 4 nids en 2022, contre plusieurs centaines en 2024. Contrairement à la France, le piégeage généralisé n’est pas recommandé en Suisse en raison de son efficacité incertaine et de son impact sur d’autres insectes indigènes. Des tests et suivis doivent être réalisés dans quelques cantons pilotes, dont le Valais, qui dispose déjà d'une task force pour intensifier la lutte. Dans le canton de Vaud, une campagne de piégeage test devrait débuter mi-mars.

4 L'Emmental ne plait-il encore?

La fromagerie de démonstration de l'Emmental à Affoltern dans l'Emmental (BE) cessera ses activités fin juin, malgré un nombre croissant de visiteurs, rapportent mercredi la «Berner Zeitung» et le «Bund». Au total, douze collaborateurs perdront leur emploi. En cause, la baisse des ventes d'Emmental AOP, les surcapacités et la pénurie de fournisseurs de lait de vaches nourries sans ensilage, explique au journal le président du conseil d'administration de la fromagerie Daniel Meyer. Après l'arrêt de la production, le site continuera toutefois de présenter le fromage Emmental au public.

5 La fin de l'hégémonie des pilotes suisses?

La part de pilotes allemands de Swiss, filiale du groupe allemand Lufthansa, a nettement augmenté au cours des douze dernières années, constatent mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et le «St. Galler Tagblatt». Elle atteint désormais 30%, soit en hausse de 19 points de pourcentage par rapport à 2013. Environ deux tiers des pilotes de Swiss ont le passeport à la croix blanche, indique une porte-parole de Swiss aux titres de CH Media. L'obligation de parler l'allemand dans les cockpits de Swiss pourrait expliquer cette évolution.