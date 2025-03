Photo: keystone-sda.ch

il y a 21 minutes il y a 21 minutes Un «drame politique» pour le PS Le Parti Socialiste ne montre pas beaucoup d'enthousiasme pour le ticket avec deux hommes de droite. Les parlementaires voteront tout de même dans le cadre du ticket, la prétention du Centre à un siège étant incontestée. Photo: keystone-sda.ch «Il faut cependant noter que les femmes n'auront que deux des sept sièges au Conseil fédéral», a déploré la co-cheffe du groupe, Samira Marti. «Pour nous, en tant que parti pour l’égalité, c’est un drame politique.» Lors des auditions, le PS a posé de nombreuses questions aux deux candidats et a ensuite tenu une première discussion. il y a 47 minutes il y a 47 minutes «C'est désormais au Parlement de décider» Martin Pfister a terminé la dernière audience. «Il appartient désormais au Parlement de décider à quels éléments il accorde le plus de poids», a-t-il dit. Photo: keystone-sda.ch Martin Pfister compte lui aussi passer la soirée avant l'élection avec sa famille, mais sa journée n'est pas terminée. Il lui reste des choses à préparer pour l'élection de demain. il y a 48 minutes il y a 48 minutes Markus Ritter: «Je dînerai avec ma femme» «C'était une discussion intensive, mais bonne», a déclaré Markus Ritter après l'audition du PS. Les questions étaient larges et couvraient les sujets de politique sociale, les énergies renouvelables et les relations bilatérales avec l’UE. Le service public était également une thématique. Markus Ritter souligne qu’il soutient la diversité des médias. Il en va de même pour les services postaux. «J’ai vu beaucoup de convergence sur les visages», estime-t-il. Il est difficile de dire s'il est le favori. Il s’agit d’une élection secrète et difficile à évaluer. Il est impossible de dire s’il a réussi à convaincre la gauche. Chacun se demandera quel est le meilleur candidat pour atteindre les objectifs nationaux. «La course est clairement ouverte», dit-il avant d'ajouter: «Je vais dîner avec ma femme ce soir, avant cette journée intense.» il y a 52 minutes il y a 52 minutes L'UDC soutient Markus Ritter Après de nouvelles discussions, le groupe UDC a accepté une recommandation discrète: la majorité de ses membres soutient – sans surprise – le conseiller national et président des paysans Markus Ritter. Photo: keystone-sda.ch En même temps, il pose certaines exigences au futur Conseil fédéral: le nouveau chef du DDPS doit rétablir la sécurité et la neutralité armée de la Suisse. «La Suisse ne doit pas se laisser entraîner dans des conflits étrangers», écrit le parti dans un communiqué. Markus Ritter fait preuve de la volonté de leadership nécessaire pour s'attaquer aux problèmes de la Défense, a poursuivi l'UDC. En outre, en tant que parlementaire de longue date, il connaît bien les processus à Berne et a montré dans des dossiers importants «qu'il peut apporter des solutions et des alliances viables». il y a 53 minutes il y a 53 minutes Martin Pfister avec les socialistes: «Ça s'est bien passé» «Tout s'est bien passé», a déclaré Martin Pfister après l'audition du Parti Socialiste. Beaucoup de questions ont été posées. Il a déclaré qu'il avait tout donné et qu'il espérait obtenir les votes du PS. Photo: keystone-sda.ch «Je vais bien», dit le candidat qui admet attendre demain avec impatience. Il assure être motivé et plein d'énergie, mais un peu nerveux. Il considère toutefois Markus Ritter comme le favori car il est plus connu au Parlement. Lui-même est curieux de voir comment les choses vont se dérouler demain. il y a 55 minutes il y a 55 minutes Les Verts passent les candidats au crible Markus Ritter a terminé l'audition avec les Verts. Il y aurait eu beaucoup de questions, surtout des questions sur la cause environnementale, mais aussi de politique internationale. Markus Ritter ne peut pas dire combien de voix il obtiendra du côté des Verts. «D’ici demain, chacun décidera pour lui-même s’il radie quelqu’un du ticket.» Peu de temps après, son concurrent Martin Pfister y passe également. il y a 57 minutes il y a 57 minutes Les préparatifs sont en cours dans la salle du Conseil national Les derniers préparatifs sont en cours au Palais fédéral en ce mardi après-midi 11 mars. Dans la salle du Conseil national, des règles précises régissent la répartition des places assises. Les conseillers fédéraux qui sont encore présents au moment des adieux de Viola Amherd se voient également attribuer une place spécifique. Photo: keystone-sda.ch Assis à l'extérieur se trouve le chancelier fédéral Viktor Rossi, à côté de lui la ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider, Viola Amherd et Guy Parmelin. De l'autre côté du Conseil se trouvent les conseillers fédéraux Rösti, Keller-Sutter, Cassis et Jans. Fin du Live

Les choses deviennent sérieuses pour les deux candidats à la succession de la conseillère fédérale centriste et ministre de la Défense Viola Amherd. Ces derniers ont dû faire leurs preuves à Berne ce mardi 11 mars, à la veille des élections. Le conseiller national de Saint-Gall Markus Ritter et le conseiller d'État de Zoug Martin Pfister se lancent dans la course. Qui a les meilleures cartes en main? Une surprise se prépare-t-elle en coulisses?

La décision sera prise à l'Assemblée fédérale mercredi matin 12 mars. Les 246 députés se sont déjà formé une opinion lors des auditions de mardi après-midi. En parallèle, des stratégies sont mises en œuvre dans les coulisses.