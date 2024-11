Le Tribunal fédéral sanctionne un procureur genevois stigmatisant les juifs

Au programme de ce mardi 12 novembre: un procureur genevois trop partial, le tourisme d'achat, Berne s'attaque aux problèmes de la discrimination, des vols aériens plus longs pour le bien de la planète et la relation forte entre les Suisses et leurs portables.

Le Tribunal fédéral, se trouvant à Lausanne, a validé la récusation d'un procureur genevoise qui avait associé juif et risque de fuite. Photo: Shutterstock

Qu'est-ce que peut bien nous réserver cette journée du mardi 12 novembre? Blick, avec l'appui de l'ATS, vous a concocté un panorama des actualités suisses. Tour d'horizon:

1 Un procureur genevois liait juif et fuite

Le Tribunal fédéral a validé la récusation d'un procureur genevois, qui avait associé judéité et risque de fuite dans une affaire de sous-location d'appartements à des prostituées non déclarées à Genève, rapporte mardi «Le Temps». La demande émanait de la défense d'un Suisse de confession juive accusé d'usure par métier, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale notamment. La haute cour souligne dans son arrêt que le procureur «donne l'apparence qu'il traite le recourant différemment» en raison de sa religion. Le dossier est renvoyé à la cour cantonale avec instruction de nommer un nouveau procureur et de déterminer quels actes d'enquête doivent être annulés.

2 Pas de place pour la haine à Berne

Le Conseil-exécutif bernois et la police cantonale lancent mardi l'initiative «Pas de place pour la haine». Le gouvernement est favorable à des mesures appropriées pour lutter contre les crimes de haine et la discrimination. La police constate actuellement une recrudescence des questions et des signalements souvent en lien avec l'appartenance religieuse. Elle renforce donc ses mesures de prévention et propose aux écoles un soutien supplémentaire.

3 Le tourisme d'achat au centre des préoccupations

La commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats s'est penchée sur la question du tourisme d'achat. Elle pourrait prendre position mardi, suite à des initiatives des cantons de St-Gall et de Thurgovie.

4 Des avions moins rapides pour la planète

L'université britannique de Cambridge a calculé qu'une réduction de la vitesse des avions de 15% permettrait de brûler 7% de kérozène en moins et donc d'émettre moins de CO2, écrivent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». L'inconvénient serait une durée de vol plus longue. Un vol entre l'Europe et l'Amérique serait ainsi rallongé de cinquante minutes, ce qui réduirait la productivité des compagnies aériennes. La réduction de la vitesse est déjà mise en œuvre, explique dans les journaux le porte-parole de Swiss Michael Stief. Mais «une réduction générale de la vitesse de 15% n'est pas réalisable, car nous entrerions alors dans une zone de la courbe de résistance aérodynamique dans laquelle les émissions de CO2 augmenteraient», ajoute-t-il.

5 Les Romands, ces accros à leurs smartphones

Près de la moitié des Suisses sont dépendants à leurs smartphones révèle mardi un sondage de Comparis. Et les Romands sont particulièrement stressés lorsqu'ils n'ont pas accès à leurs portables. La dépendance au smartphone ou nomophobie désigne des symptômes pathologiques et des sentiments d'anxiété ou des changements de comportement lorsque le smartphone n'est pas disponible.