Après l'agression d'un homme à Zurich avec une hache dimanche 10 novembre, de plus amples détails sur l'événement sont désormais révélés: l'auteur et la victime travaillaient dans la même entreprise. Le patron s'est confié à Blick.

«La victime est un de mes employés... et l'auteur aussi»

1/4 C'est dans ce passage souterrain que, dimanche matin, un homme s'en est pris à son collègue avec une hache. Photo: Ralph Donghi

Martin Meul et Ralph Donghi

Dimanche à Zurich, un Italien de 45 ans aurait frappé un homme du même âge avec une hache. L'auteur présumé a pris la fuite, mais a pu être arrêté plus tard. La police n'a pas donné plus d'informations dans la journée. Andreas T.*, gérant d'une manufacture de produits alimentaires à Zurich, s'exprime à présent. L'attaque s'est produite juste devant son entreprise, dans un tunnel entre deux bâtiments. Vers 07h00, Andreas T. a été informé de l'incident par son directeur d'exploitation.

Le lendemain de l'acte, le gérant déclare à Blick: «La personne attaquée est un de nos collaborateurs – l'auteur aussi. Il se trouve en garde à vue», précise l'homme. Il ne peut pas en dire plus en raison de l'enquête en cours. Il précise toutefois une chose: l'agresseur sera dans tous les cas licencié.

Une dispute à propos d'une autre employée

Selon le gérant , la victime se porte bien, compte tenu des circonstances. «Il a reçu des soins médicaux à l'hôpital.» Sa vie n'est pas en danger, mais la personne a été gravement blessée par l'agression. L'attaque n'était pas liée à une affaire commerciale, poursuit Andreas T.. «L'élément déclencheur de la dispute était probablement un problème privé.»

Les recherches menées par Blick montrent que la victime finissait sa journée de travail lorsqu'elle a été attaquée par l'auteur, qui n'était pas de service. L'agresseur l'aurait alors frappé avec le plat de la lame d'une hache dans le couloir souterrain. «L'homme a apporté lui-même l'arme, elle n'appartient pas à notre entreprise», explique le gérant. Le sujet de la dispute pourrait être à propos d'une femme qui travaille également dans l'entreprise.

Le choc est d'autant plus grand pour Andreas T.. «Il est difficile d'imaginer qu'une telle chose puisse se produire dans sa propre entreprise. Tout le monde connaît les personnes impliquées et a du mal à y croire», explique-t-il. Pour les enfants de la victime aussi, l'acte est difficile à supporter. «Nous espérons à présent que notre collaborateur se remettra rapidement de ses blessures et que ses enfants pourront surmonter cette situation horrible.«



* Nom connu de la rédaction