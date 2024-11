Un homme a eu la main tranchée Quatre personnes blessées à coups de hache dans un train vers Paris

Lundi matin, une bagarre a éclaté dans le RER E à 30 kilomètres à l'est de Paris. Quatre personnes ont été blessées, et un homme a eu la main tranchée. Les causes de cette altercation restent inconnues, selon des sources policières.