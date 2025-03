Au menu de ce vendredi 21 mars: l'audit de Valérie Dittli, les dossiers clés du Parlement, l'enquête du MPC sur un ex-cadre de RUAG, verdict pour le magnat aux millions de dettes et pour finir un peu de cinéma avec les Quartz.

Le rapport secret sauverait Valérie Dittli et accablerait sa rivale

«Le Temps» révèle le rapport secret sur l'audit externe du département de Valérie Dittlie. Celle-ci ressort en grande partie blanchie. Photo: keystone-sda.ch

1 Dittli blanchie par le rapport secret?

La conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli est en grande partie blanchie par le rapport d'audit externe sur son département, celui des finances et de l'agriculture, révèle vendredi «Le Temps». La majorité des reproches faits à la ministre centriste n'ont pas été retenus par l'analyse de l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Studer, à l'exception d'un dépassement de fonction dans le cadre d'un litige sur le bouclier fiscal. En revanche, la directrice générale de la fiscalité, en conflit depuis des mois avec Valérie Dittli, est mise en cause et pourrait être poussée vers une retraite anticipée, écrit le journal. Le Conseil d'Etat tient une conférence de presse à 11h00 sur cet audit externe.

2 Le Parlement clôt sa session sur des réformes clés

Le Parlement fédéral termine sa session de printemps vendredi. Les deux chambres doivent valider 24 textes en votations finales. Le deuxième paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé, la mise en œuvre de la 13e rente AVS et le renforcement des effectifs dans la protection civile comptent parmi les sujets sur lesquels le Conseil national et le Conseil des Etats se sont mis d'accord durant ces trois dernières semaines.

3 L'enquête reprend sur la fraude présumée à RUAG

Le Ministère public de la Confédération a repris l'enquête pénale dans une affaire de fraude présumée concernant RUAG, l'entreprise d'armement aux mains de la Confédération, rapportent vendredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Le Contrôle fédéral des finances soupçonne une fraude de plusieurs dizaines de millions. Un ancien cadre aurait vendu pendant des années des pièces de rechange de chars de combat à des prix dérisoires par l'intermédiaire d'un complice allemand. Une procédure serait déjà en cours en Allemagne contre l'homme, son épouse et un intermédiaire. Les accusations vont de l'escroquerie au blanchiment d'argent en passant par la falsification de documents.

4 Verdict pour le Français aux millions de dettes

Le Tribunal correctionnel de Genève rend son verdict vendredi dans le procès d'un homme de 58 ans qui est accusé de banqueroute frauduleuse, de gestion fautive, voire de gestion déloyale aggravée. Ce Français, qui vit désormais à Dubaï, était spécialisé dans la promotion et la construction de biens immobiliers très haut de gamme en France, à Megève, sur la Côte d'Azur, et en Suisse. Il a laissé derrière lui une ardoise qui se chiffre en millions de francs.

5 Quartz du cinéma à Genève

Les Quartz du cinéma suisse sont décernés vendredi soir à Genève. Le film «Der Spatz im Kamin» de Ramon Zürcher arrive en tête avec six nominations. L'an dernier, le film «Blackbird Blackbird Blackberry» d'Elene Naveriani avait remporté le prix du meilleur film suisse de fiction et «L'audition» de Lisa Gerig, celui du meilleur documentaire.