L'armée s'en prend aux soutiens-gorge des femmes

Au menu de ce mardi 13 mai: les sous-vêtements des soldates à l'armée, l'erreur du DFAE avec une ONG palestinienne, le bras de fer entre le DIP et les profs genevois, l'Eurovision et pour finir un peu de foot.

Les soldates ont reçu une lettre leur déconseillant de porter des soutiens-gorge, jugés trop dangereux. Photo: KEYSTONE

Le soleil se fait encore désirer. Côté actu, Blick reste fidèle au poste et vous propose, avec l'aide de l'ATS, un condensé des nouvelles suisses à suivre aujourd’hui. Que nous réserve ce mardi 13 mai? Réponse:

1 L'armée ne veut plus des soutiens-gorge

L'armée suisse encourage dans une lettre les soldates à porter des brassières à la place de soutiens-gorge avec armature métallique, rapporte mardi la RTS sur son site en ligne. «Tout objet métallique qui se situe entre le haut du corps et le gilet de protection balistique [gilet pare-balles, ndlr] peut constituer un danger accru en cas d'ondes de chocs, d'éclats ou de projectiles», explique à la RTS Lara Joye, lieutenant au service Croix-Rouge et spécialiste sanitaire. L'armée s'engage à verser une contribution de 100 francs tous les trois ans. «Comme chaque femme a des besoins individuels, nous avons décidé qu'elles pourraient choisir elles-mêmes leur soutien-gorge», indique la porte-parole de l'armée Delphine Schwab-Allemand, dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et «St. Galler Tagblatt», qui ont repris l'information.

2 Le DFAE fait une erreur, mais ne s'excuse pas

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a corrigé un communiqué de presse, sans présenter d'excuses publiques, concernant l'ONG palestinienne «Al-Shabaka/The Palestinian Policy Network» avec laquelle il avait mis fin à sa collaboration en novembre 2023, peu après l'attaque du Hamas en Israël. Le DFAE l'accusait de comportements non conformes au code de conduite et à la clause contractuelle de non-discrimination, rapportent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Dans la nouvelle version de son communiqué, le DFAE indique que les reproches ne s'appliquent qu'aux deux autres ONG citées dans le précédent texte.

3 Les profs genevois en grève

Les enseignants genevois appellent à la grève mardi. Ils contestent un nouveau règlement édicté par le département cantonal de l'instruction publique (DIP) qui, affirment-ils, détériore leurs conditions de travail et alourdit leur charge. Un point de vue que le DIP conteste. Une manifestation est prévue en fin d'après-midi.

4 L'Eurovision débute à Bâle

Les premières notes du concours Eurovision de la chanson vont résonner mardi soir à Bâle, avec la première demi-finale. Quinze pays sont en lice pour tenter de décrocher une place pour la finale de samedi. Grande favorite des parieurs, la Suède sera notamment de la partie. Cette demi-finale sera aussi l'occasion d'entendre la concurrente helvétique Zoë Më, déjà qualifiée pour la finale.

5 Le FC Sion sortira-t-il d'affaire?

Le FC Sion a l'occasion de se tirer d'affaire mardi soir à partir de 20h30 lors de l'antépénultième journée du tour de relégation du Super League de football. Une victoire à Tourbillon contre St-Gall mettrait les Valaisans à l'abri. Dans le même temps, Winterthour s'en va affronter le FC Zurich, avec l'opportunité de prendre ses distances face aux deux derniers, Yverdon-Sport et Grasshopper Zurich.