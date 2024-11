Au menu de ce mercredi 13 novembre: EBS et les réseaux sociaux, les EMS valaisan en difficulté, l'avenir des stations de ski en basse altitude, les prisons jurassiennes et pour finir le plaidoyer en faveur de l'UE d'un conseiller d'Etat.

EBS quitte X et invite à la rejoindre sur Instagram plus propice au débat

EBS quitte X et invite à la rejoindre sur Instagram plus propice au débat

Elisabeth Baume-Schneider a quitter X, car: «Cette plateforme ne correspond pas à la culture du débat à laquelle je souhaite participer.» Photo: keystone-sda.ch

Nous sommes au milieu de la semaine, le week-end est aussi loin que proche. Mais alors qu'est-ce qui nous attend ce mercredi 13 novembre en Suisse? Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose 5 actus helvétiques. C'est parti:

1 EBS claque la porte à X

La conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider a quitté le réseau social X (ex-Twitter), propriété du milliardaire Elon Musk, qui a joué un rôle inédit dans la réélection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, rapporte mercredi «Le Temps». L'autre ministre socialiste Beat Jans songe à l'imiter. «X a profondément changé. Cette , a expliqué la socialiste jurassienne dans son dernier message le 31 octobre sur le réseau social. Ensuite, elle invite ses lecteurs à la rejoindre sur Instagram. Les autres conseillers fédéraux qui ont un compte personnel sur X, Guy Parmelin (UDC), Ignazio Cassis (PLR) et Viola Amherd (Le Centre), n'ont pour l'instant pas l'intention de quitter la plateforme, précise le quotidien.

2 Les EMS valaisans appellent à l'aide

Près de 80% des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans sont en difficultés financières et seront confrontés à une situation déficitaire en 2025, alerte mercredi «Le Nouvelliste», citant l'association valaisanne des EMS (AVALEMS). L'AVALEMS, qui rassemble les 55 établissements du Valais, pointe l'augmentation des charges, en particulier dans le domaine du personnel, et des ressources limitées. Elle appelle le canton à prendre des mesures d'urgence, demandant notamment de relever le montant des prix de séjours dans les établissements du canton plafonnés en moyenne à 137 francs par jour.

3 Les stations de ski de basse altitude condamnées?

Le directeur des Remontées Mécaniques Suisses, Berno Stoffel, confie croire dans la «Neue Zürcher Zeitung» de mercredi en une poursuite de l'exploitation des pistes de ski en Suisse, malgré le réchauffement climatique. Selon lui, les chutes de neige précoces annoncées jusqu'à basse altitude ont un effet positif sur la demande dans les domaines skiables. Mais, ajoute-t-il, les hivers peu enneigés comme celui de 2022/23 posent des défis, en particulier aux domaines skiables situés en dessous de 1500 mètres d'altitude. Les prévisions montrent que la limite du zéro degré pourrait monter de 300 mètres d'ici à 2050, ce qui, selon Berno Stoffel, rendra la production de neige artificielle plus difficile. Ce d'autant plus que celle-ci est très chère, souligne Blick. «La règle générale est de 1 million de francs par kilomètre de piste, si aucune infrastructure n'est encore disponible», ajoute Stefan Mumenthaler, travaillant pour le fabricant d'installations d'enneigement Technoalpin.

4 La stratégie pénitentiaire jurassienne fermement attendue

Le Gouvernement jurassien présente mercredi sa stratégie pénitentiaire 2026, un sujet qui suscite régulièrement des questions au Parlement. Le Canton ne dispose pas de suffisamment de places de détention et les conditions dans la prison de Porrentruy ont été qualifiées de dégradantes par la commission nationale de prévention de la torture. La situation pourrait un peu se détendre avec l'intégration dans le Jura de la ville de Moutier et de sa prison d'une quarantaine de places.

5 L'UE une source économique importante

Le conseiller d'Etat argovien Markus Dieth, président de la conférence des gouvernements cantonaux, a fait à l'université de Zurich un plaidoyer en faveur des traités européens, écrivent mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Rappelant les droits de codécision des cantons en matière de politique européenne, le centriste argovien a souligné l'importance économique de l'Union européenne (UE) pour la Suisse. Plus de 140 cycles de négociations sur l'accord ont eu lieu, les cantons y étant étroitement associés, a-t-il ajouté. Il n'a pas abordé dans son discours la demande du Conseil fédéral d'une clause de sauvegarde contre l'immigration et ne s'est pas prononcé sur une éventuelle votation populaire sur l'accord.