Au menu de ce jeudi 15 mai: les nouveaux mots romands dans le dico, l'IA dans les tribunaux, l'UNIGE dans la tourmente, la seconde demi-finale de l'Eurovision et pour finir un peu de hockey.

Deux mots romands feront leur grande entrée dans l'édition 2026 du dictionnaire Le Robert. Photo: Shutterstock

Que peut bien nous réserver l'actualité suisse ce jeudi 15 mai? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des news qui vont compter aujourd'hui. On embarque:

1 Le Robert accueille des mots romands

Deux des neuf mots romands proposés par le centre de dialectologie de l'Université de Neuchâtel ont été retenus par le dictionnaire Le Robert pour l'édition 2026, rapporte jeudi «ArcInfo». Il s'agit de linge et carac. Le centre de dialectologie, sollicité par la rédaction des dictionnaires Le Robert, avait également proposé «bourbine», «bancomat», «frouze», «bordu», «clopet», «sagex» et «signofile». Les mots recalés «pourraient être sélectionnés lors des prochaines éditions», explique dans le journal le professeur Mathieu Avanzi, directeur du centre de dialectologie, car Le Robert est plutôt restrictif dans le choix des nouveaux mots faisant leur entrée dans le dictionnaire.

2 L'IA s'invite dans les tribunaux

L'intelligence artificielle (AI) est déjà utilisée depuis plusieurs années par le Tribunal fédéral, indique son président François Chaix, interrogé jeudi dans «Le Temps». Elle permet d'anonymiser les décisions de la plus haute juridiction de Suisse, ce qui «permet d'économiser des ressources», ajoute-t-il. D'autres projets sont menés avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), «qui sont encore en phase-pilote», pour proposer, à l'interne, des résumés d'arrêts et des traductions, poursuit François Chaix. «Il s'agit d'outils d'aide au travail. On ne va pas remplacer les juges par quelque chose d'autre», précise le magistrat.

3 Le bras de fer entre militants pro-Palestine et l'UNIGE

Après avoir mis fin à leur occupation d'un hall d'UniMail il y a une semaine, les membres de la Coordination étudiante pour la Palestine (CEP) de l'Université de Genève (UNIGE) se sont installés mercredi devant le rectorat de l'institution, rapportent jeudi «Le Courrier» et la «Tribune de Genève». L'université n'entend pas rencontrer les militants, indique dans «Le Courrier» le porte-parole de l'institution Marco Cattaneo. «La discussion a déjà eu lieu il y a quelques jours, lors d'un début d'occupation». Le porte-parole précise dans la Tribune de Genève que «les appels sur les réseaux sociaux à venir rejoindre l'occupation nous ont contraints à fermer le bâtiment». Le rectorat a déposé une plainte pénale pour violation de domicile.

4 La course continue de faire rage à Bâle

Bâle accueille jeudi soir la seconde demi-finale du concours Eurovision de la chanson. Quinze pays vont se disputer les dix places encore ouvertes pour la finale de samedi soir. Actuel deuxième dans le classement établi par les parieurs, l'Autrichien JJ viendra notamment présenter son titre «Wasted love». Seize pays ont déjà obtenu leur billet pour la finale, dont la Suède, grande favorite des parieurs, la France et la Suisse.

5 La Suisse face à un poids lourd

Après deux jours de repos, l'équipe suisse de hockey sur glace retrouve jeudi la glace au championnat du monde à Herning, au Danemark. La sélection de Patrick Fischer affronte l'Allemagne à 16h20. Cette rencontre s'annonce difficile contre un adversaire qui a gagné ses trois premiers matches.